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Общество и люди

Янина Соколова заподозрила «пересадку мозга» у Лукашенко

14:05 20 сентября 2020
Александр Лукашенко

Украинская журналистка Янина Соколова считает, что решение об «укреплении» границ Беларуси с Украиной действующий президент соседней страны принял после того, как ему пересадили… мозг Путина.

Так в своем Instagram она прокомментировала резонансное заявление Лукашенко, сделанное на женском форуме «За Беларусь» в Минске.

«Лукашенке, видимо, сделали пересадку черепной коробки без его же ведома. Теперь там мозг Путина… Решил усилить пограничный контроль на границе с Украиной, ибо враги везде, они повсюду, один я такой молоток», — считает журналистка.

Напомним, в Литве и Польше в ответ за угрозы Лукашенко пообещали принять зеркальные меры.

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