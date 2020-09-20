На «Олимпийском» прошел концерт для детей с аутизмом

В воскресенье, 20 сентября, в Киеве на НСК «Олимпийский» более 40 детей с аутизмом приняли участие в специальном благотворительном музыкальном мероприятии украинского мультимедийного композитора Фимы Чупахина, который живет и работает в Нью-Йорке.

Мероприятие организовано в рамках всеукраинского проекта Kids Autism Games, для детей, которые неоднократно доказали свое равенство: они умеют бегать марафоны, готовить пищу, рисовать, творить и многое другое. Им только нужен особый подход.

Все карантинные мероприятия были соблюдены. Дети получили море позитивной творческой энергии, были в восторге от общения с мировой знаменитостью, танцевали, играли, сами творили музыку.

«Дети, солнце, улыбки и музыка, которая доступна каждому … Сегодня мы пытались сделать не просто концерт, а настоящий детский музыкальный праздник с интер-активными музыкальными играми и специально разработанным педагогами музыкальным воркшопы и мы очень благодарны нашим Миссионерам 2020: Сергею Жадану и Фиме Чупахину, которые нашли время и возможность сделать этот праздник нашим детям», — прокомментировал соорганизатор мероприятия Роман Жорин.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как мальчику-аутисту удается справляться со своими эмоциями.

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