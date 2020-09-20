28.07 / 28.22 33.08 / 33.37
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

На «Олимпийском» прошел концерт для детей с аутизмом

20:18 20 сентября 2020
люди
Алина ДРОНОВА

В воскресенье, 20 сентября, в Киеве на НСК «Олимпийский» более 40 детей с аутизмом приняли участие в специальном благотворительном музыкальном мероприятии украинского мультимедийного композитора Фимы Чупахина, который живет и работает в Нью-Йорке.

Мероприятие организовано в рамках всеукраинского проекта Kids Autism Games, для детей, которые неоднократно доказали свое равенство: они умеют бегать марафоны, готовить пищу, рисовать, творить и многое другое. Им только нужен особый подход.

Все карантинные мероприятия были соблюдены. Дети получили море позитивной творческой энергии, были в восторге от общения с мировой знаменитостью, танцевали, играли, сами творили музыку.

«Дети, солнце, улыбки и музыка, которая доступна каждому … Сегодня мы пытались сделать не просто концерт, а настоящий детский музыкальный праздник с интер-активными музыкальными играми и специально разработанным педагогами музыкальным воркшопы и мы очень благодарны нашим Миссионерам 2020: Сергею Жадану и Фиме Чупахину, которые нашли время и возможность сделать этот праздник нашим детям», — прокомментировал соорганизатор мероприятия Роман Жорин.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как мальчику-аутисту удается справляться со своими эмоциями.

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Рождество Богородицы

Рождество Богородицы: как отметить праздник и чего нельзя делать в этот день

медики

Билл Гейтс спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

Медуза

На Азовском море нашествие огромных медуз (видео)

харьков институт

"Страна превратилась в дурдом": в Харькове экоинспекция выписала миллионный штраф за старые окна

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер