Переболевшая онкологией Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика
Известная телеведущая Алла Мазур, которая перенесла операцию в связи с онкологией, появилась в воскресном эфире в новом образе.
Женщина была без парика, а пепельные волосы и короткая стрижка удачно смотрелись со стильным синим платьем.
В сети не только комментировали новости, о которых рассказывала Мазур, но комментировали новый лук журналистки.
Многим пользователям образ телеведущей понравился.
Напомним, фото Аллы Мазур появится на первой полосе осеннего выпуска журнала «Marie Claire». Телеведущая поделится с читателями рассказом о том, как она победила тяжелый недуг.319
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