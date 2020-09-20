Переболевшая онкологией Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика

Известная телеведущая Алла Мазур, которая перенесла операцию в связи с онкологией, появилась в воскресном эфире в новом образе.

Женщина была без парика, а пепельные волосы и короткая стрижка удачно смотрелись со стильным синим платьем.

В сети не только комментировали новости, о которых рассказывала Мазур, но комментировали новый лук журналистки.

Многим пользователям образ телеведущей понравился.

Напомним, фото Аллы Мазур появится на первой полосе осеннего выпуска журнала «Marie Claire». Телеведущая поделится с читателями рассказом о том, как она победила тяжелый недуг.

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