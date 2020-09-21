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Общество и люди

Не могла видеть, что он счастлив: учительница застрелила новую пассию бывшего мужа на глазах у детей

6:25 21 сентября 2020
Американка из штата Юта

Ревность — плохой советчик не только в Украине, но и в любой другой стране, даже такой относительно благополучной, как Соединенные Штаты Америки.

Там в штате Юта школьная преподавательница йоги Челси Уотрус Кук не смогла стерпеть счастья своего бывшего мужа Трэвиса Кука с другой женщиной, и в попытке ревности застрелила ее, пишет Mirror.

Издание отмечает, что отношения между супругами достигли своего дна в 2018 году — тогда Челси и Трэвис развелись, несмотря на то, что у них были очаровательные дети-близнецы.

Развод оказал негативное влияние на Челси — вместо того чтобы ухаживать за детьми, посвятить себя работе и найти счастья в новых отношениях, женщина продолжила следить за личной жизнью своего экс-супруга, и когда у него появилась новая любовь, принялась терроризировать влюбленных.

Все свое свободное время преподавательница йоги посвящала поездкам на работу к новой пассии мужа или часами названивала ей со своего рабочего места — прямо из школы.

Однажды она не постеснялась прийти домой к бывшему супругу вместе с детьми, чтобы еще раз попытаться усовестить его.

Трэвиса не было дома, но когда он вернулся с работы, то увидел свою новую девушку и бывшую жену ругающимися в комнате. Он несколько раз безуспешно попросил экс-супругу уйти, после чего позвонил в 911. К сожалению, полиция не успела приехать вовремя — преподавательница йоги достала пистолет и выпустила несколько пуль в новую возлюбленную экс-супргуга. Та скончалась на месте. Все это происходило на глазах у близнецов.

На днях состоялся суд, и убийца проведет в тюрьме как минимум 34 года своей жизни.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Виннитчине мужчина после ссоры попытался сжечь свою жену живьем.

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