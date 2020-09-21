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Общество и люди

В Британии футбольный матч прервала альпака, выбежавшая на поле и не желавшая его покидать (видео)

8:16 21 сентября 2020
Альпака Оскар на поле

Состоявшийся в британском графстве Йоркшир матч между футбольными клубами низшей лиги Carlton Athletic и Ilkley Town был прерван, когда на поле неожиданно выбежала альпака. Позже выяснилось, что ее звали Оскар. Животное сбежало с фермы, которая находится поблизости.

Оскару явно понравилось быть в центре внимания, и он ни в какую не желал покидать поле, хотя его пытались выманить оттуда, предлагая еду. Как пишет издание Metro, в один из моментов Оскар даже погнался за одним из игроков. На видео, появившемся в сети, слышен чей-то озабоченный голос за кадром, спрашивающий: «А они плюются?». Были также опасения, что альпака начнет лягаться, поэтому приближаться к ней люди опасались.

Матч был прерван на 15 минут, но зрители, которым необычное шоу доставило удовольствие, не жаловались. В конце концов Оскара увел домой подоспевший фермер.

Визит альпаки принес удачу команде Ilkley Town, которая выиграла со счетом 2−0.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жирный кот дважды пробирался на поле во время матча чемпионата Беларуси.


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