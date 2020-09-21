Улыбка взятого из приюта щенка растрогала сеть

В сеть выложили видео счастливой улыбки щенка, нашедшего свой дом — у человека теперь есть свой пес, а у собаки — свой человек. Ранее интернет-пользователей рассмешило видео, где собака использовала в драке с сородичем лопату.

Видео, размещенное на reddit, набрало массу трогательных комментариев. «Хотел собаку с 8 лет, сейчас мне 24 и я наконец-то сказал, черт возьми! Знакомьтесь с Фрейей», — пишет хозяин щенка. «Собака: «Я хотела человека с 8 дней … в 24 дня я… получила его», — прокомментировал пост один из интернет-пользователей.

Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали трогательные фото о дружбе маленькой собачки и голубя.

Изображение Mylene2401 с сайта Pixabay.



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