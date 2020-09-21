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Общество и люди

Взрослые обнажились на детском шоу и спровоцировали скандал

11:30 21 сентября 2020
детское шоу

Детская телепрограмма Ultra Strips Down, в которой перед детьми появились обнаженные взрослые, вызвала негативную реакцию в сети из-за своего натурализма. Напомним, в киевском метро заметили молодых людей в нижнем белье, которые шокировали пассажиров.

В отмеченном наградами датском телешоу взрослые перед 11−13 -летними школьниками «пропагандировали бодипозитив и боролись с телесным позором», передает dailystar.

Издание пишет, что шоу Ultra Strips Down ставит под сомнение идею о том, что существуют идеальные типы телосложения, показывая все формы взрослых маленьким детям.

Программа чрезвычайно популярна в Дании, где к наготе относятся не так деликатно, как в других частях света. Она даже получила награду за лучшую детскую программу на датском телефестивале.

После того, как телешоу разместило в Facebook отрывок из этой серии, в сети возникла негативная реакция.

Комментаторы раскритиковали программу за «развращение детей», лишение их в раннем возрасте невинности, считают, что «еще слишком рано» знакомить молодежь с таким подходом, задаются вопросом: «Почему сейчас так много людей, стремящихся уничтожить детей?»

Хотя некоторые поддержали поддержали такой подход, считая, что дети должны в какой-то момент изучить анатомию, а обнаженные тела они видят в интернете в более раннем возрасте.

Как пишет издание, в ответ на критику канал назвал шоу «образовательным для детей и семей, которые могут здоровым образом рассказать о том, как выглядят тела».

Ранее «ФАКТЫ» писали об игрушках в виде гениталий человека в детских садах Швейцарии, где организаторы проекта считают, что детям с раннего детства необходимо знать о контакте с интимными частями тела.

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