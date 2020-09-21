Большая ошибка в том, что во время пандемии многие сидят и выжидают, когда все будет, как раньше, – Борис Андресюк (фото)

Стив Джобс говорил: «Мы здесь для того, чтобы оставить след во Вселенной. Иначе зачем мы все здесь?» Сейчас, в период испытания пандемией, эти слова приобретают особый смысл. Каждому из нас есть над чем задуматься. О том, какой может стать наша жизнь в новых реалиях, в проекте «ФАКТОВ» «Мир после пандемии» размышляет известный политик и фотохудожник, директор Института дизайна и рекламы Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Борис Андресюк.

«Огромный психологический стресс многих так задавил, что с весны они не выходят из дому»

— Борис Павлович, Жюль Верн писал: «Придет время, когда наука опередит фантазию». И вот сегодня уже можно работать, не ходя на работу… Что вы думаете по этому поводу?

— Жюль Верн был великим фантастом, но, думаю, даже он не смог бы предвидеть, как перевернется мир у нас на глазах буквально на протяжении полугода. Новая реальность явилась к нам как гром среди ясного неба, поэтому большинство людей оказались к ней не готовы. Особенно сложно тем, кто полагается не на собственные силы, интуицию, работоспособность и постоянную заряженность на дело, а привык плыть по течению. Это люди, которые живут по принципу: «Вот придет завтра — там и определимся». Но пришло завтра не такое, как вчера, и большинство людей оказались к нему не готовы. И поэтому, как ни больно об этом говорить, многие люди оказались не у дел. Сколько профессий в одночасье оказались невостребованными! Многие люди просто растерялись от этого. Предугадать и представить, что так обернется дело, никто не мог. Более того, и сейчас никто не готов сказать, как ситуация будет дальше развиваться.

— Какой же выход?

— С моей точки зрения, нужно очень быстро переориентироваться: прекращать ныть, понимать, что ситуация лучше не будет, а если и будет, то очень не скоро. Сегодня самая большая ошибка в том, что многие сидят и выжидают, когда все это закончится и будем жить, как раньше. Но так, как прежде, уже не будет — это сто процентов! Ситуация другая — и нам нужно быть другими: быстро приспосабливаться, меняться, переучиваться. Лично меня поразил такой факт: даже опытные профессора, доктора наук растерялись. Я им говорю: «Выходите на работу, вливайтесь в коллектив, в нем легче адаптироваться, посидим, поговорим, соблюдая все меры безопасности». А в ответ не раз слышу: «Мы боимся выходить на улицу!» Огромный психологический стресс многих так задавил, что с весны они не выходят из дому. Им дети приносят продукты и все необходимое. Несколько преподавателей даже уволились, передав заявления через других людей. И, знаете, таких людей очень много — мне даже за них страшновато. Ведь особенно одинокие люди могли бы, соблюдая меры предосторожности, найти отдушину в общении. В коллективе легче пережить любое горе, а пандемия ведь — тоже беда, причем всемирного масштаба. Нужно понимать, что чрезмерная самоизоляция, искусственно усиленная страхом, может привести к серьезным негативным психологическим последствиям: можно втянуться во все это так, что потом и не выйти.

«Впервые в жизни мы провели онлайн-защиту дипломных проектов. И достаточно успешно»

— На самом деле нет ничего страшнее фобий… К слову, а что вы думаете об онлайн-образовании? Многие боятся новых реалий — в том числе и дистанционного формата обучения.

— Весной и летом в этом формате мы не только проводили занятия и экзаменационную сессию, но впервые в жизни провели и онлайн-защиту дипломных проектов! И, нужно сказать, достаточно успешно. Студенты очень быстро перестроились, и я не заметил, что такая учеба им в тягость. Большинство и до карантина много времени проводили в онлайне, это их мир. Немало же преподавателей, особенно возрастных, столкнулись с серьезными проблемами. Ведь что такое читать свой курс в онлайн-формате? Это значит иметь хорошие лекции, уметь записать видео, пользоваться соцсетями… Но самое главное — не потерять личностный контакт со студентами, потому что никакая техника, даже самая продвинутая, его не заменит. Душевная, психологическая связь очень важна. Я сам преподаю, поэтому хорошо понимаю это. С другой стороны, вы знаете, чего мы боялись? Опасались, что, привыкнув к онлайн-формату, студенты не захотят вернуться в аудитории. Но получилось, что максимальное количество пришло на занятия. Вы бы видели, как студенты встречали преподавателей, как общались между собой! На карантине им страшно не хватало общения.

— Соскучились…

— Кстати, я вот анализировал. В США, Великобритании, Франции, Германии ситуация несколько иная. Общество в этих странах много веков развивалось по иной парадигме, и там превалирует индивидуализм. У них не принято ходить без стука в гости к соседу, как мы иногда любим. Нам же нравится собираться, отмечать вместе праздники — нас больше тянет к общению. В Европе и США карантин только усугубил ситуацию. Стало очевидным, что молодое поколение благодаря онлайну еще больше может уйти в себя. А для общества это не есть хорошо. У нас же тяга вернуться к живому общению намного сильнее, поэтому мы в психологическом смысле более адаптивны. Но, с другой стороны, больше живого общения — больший всплеск заболеваемости.

— Где же найти золотую середину?

— В пандемии коронавируса много непонятного и непознанного, поэтому придется вырабатывать коллективный иммунитет — индивидуально из этой ситуации не выйдешь.

«Чтобы зарабатывать и выживать, нужно переориентироваться, искать в себе скрытые резервы»

— А что, с вашей точки зрения, будет с путешествиями? Сейчас этот вопрос тревожит многих.

— Лично для меня невозможность путешествовать, как раньше, — трагедия. Поездки по миру — лучшие моменты в моей жизни. Как человек деятельный, я и сейчас не сижу на месте. Сажусь за руль — и путешествую по Украине. Для съемок всегда ищу интересные места, где мало кто бывал. Потом делюсь результатом таких поездок с людьми в соцсетях. И мне приятно, когда получаю отклики. Вообще же нужно сказать, что туристическая отрасль существенно пострадала от пандемии. Без работы остались миллионы людей по всему миру. Терпят убытки отельный бизнес и ресторанный. Неопределенность, в которой мы оказались, хуже, чем осознанная реальность. И вот почему: неопределенность расхолаживает. Многие сидят и ждут, что пандемия пройдет и все возобновится. Но для людей деятельных понятно: мы уже многое потеряли и, если будем ждать у моря погоды, ситуация будет только ухудшаться. Поэтому нужно переориентироваться, искать в себе скрытые резервы, чтобы зарабатывать и выживать.

Борис Андресюк с удовольствием запечатлевает красоту Украины

Если человек долго будет сидеть без дела — это катастрофа. Жизнь — движение! И, наоборот, движение — это жизнь. Остальное — болото. И примерно в таком болоте сейчас многие продолжают находиться. Изредка высовывают голову из него и спрашивают: «А что, ничего не изменилось?» И снова засовывают ее обратно. И в этом вся трагедия. Надо вылезать из этого болота, искать сухие островки и начинать строить свое дело.

«На соняшниковому полі зустрів двох розхристаних друзів”, - так фотохудожник подписал свою работу

— К слову, с открытием вас в столь сложное время арт-галереи!

— Спасибо. Когда начался карантин, я подумал: а что мне мешает это сейчас сделать? Ведь до пандемии во многих киевских галереях, чтобы выставить свою коллекцию фоторабот или живописи, нужно было, заплатив деньги, ждать своей очереди 2−3 месяца. Поэтому я с несколькими помощниками решили сделать современное европейское арт-пространство. Сейчас я выставил в нем свои лучшие работы — и у меня нет отбоя от ценителей фотоискусства. Люди приходят, чтобы получить заряд позитива, которого сегодня так не хватает.

Борис Павлович любит путешествовать в самые неизведанные места планеты. Таким он увидел таинственный город инков Мачу-Пикчу в Перу

— Что должно понять человечество и каждый из нас в результате столь непростой ситуации?

— То, что так, как мы жили, уже жить не будем. И нужно действовать, исходя из этого понимания. Это поможет быстрее адаптироваться к новым условиям и найти свое место в этом новом, изменившемся мире. И самое главное — не нужно бояться! Ищите заряд бодрости и позитива — это лучшее лекарство от любой пандемии.

Ранее Борис Андресюк рассказал «ФАКТАМ» о невероятно интересном путешествии по странам Латинской Америки, в котором он побывал еще до пандемии и из которого привез яркие фото.

Свой прогноз о том, как изменится мир после пандемии, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» также дал украинско-американский мультимиллионер Марк Гинзбург. Он объяснил, почему перемены коснутся каждого, многие профессии станут невостребованными, а Манхэттену грозит участь города-призрака.

Фото из альбома Бориса Андресюка

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