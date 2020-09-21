«Белочка: Перезагрузка»: видео с «зависшей» белкой насмешило сеть

В интернете набирает популярность забавное видео под названием «Белочка сломалась», снятое в российском Красноярске. Видеоролик под разными заголовками распространился по соцсетям, вызвав восторг у пользователей из разных стран мира.

На видео парень кормит зверка орешками с ладони. Белочка, ничуть не пугаясь, охотно берет лакомство. Но потом вдруг замирает. Кормилец пытается привести ее в чувство, трогая лапки. А потом даже вкладывает в них несколько орешков.

Скорее всего белка впала в ступор, испугавшись неожиданного звука. Однако пользователи сети выдвинули свои версии: «Белочка: Перезагрузка», «Она выглядит так, будто только что ей было явлено самое большое откровение в ее жизни. Или же она переоценивает смысл своего существования. Одно из двух», «Белочки на батарейках Duracell не такие выносливые, как их друзья-кролики на Energizer», «Экзистенциальный ужас. Я понимаю тебя, белка. Все мы понимаем», «Использование орехов не той системы может привести к поломке белки. Внимательно читайте инструкцию», «У белки просто пришли обновления драйверов по wifi и временно пропала связь с базовой станцией в лесу, не вижу проблем во временном сбое в системе», «Когда у белочки белочка», «Это просто на белку атака DDoS-атака была», «Идет обновление… Не выключайте белку».

Кто-то предположил, что у белки возникли подозрения, что ей скормили яд. А некоторые решили, что на самом деле это были не орешки, а зерна кофе.

Издание Bored Panda даже назвало «зависшую» белку символом нашего тяжелого времени, осложненного пандемией. «Неудивительно, что наш последний запас здравомыслия истощается с каждым днем, и большинство из нас в основном на грани того, чтобы отправить свой мозг в перезагрузку. Как эта белка. Бедный приятель только стал символом нашего времени и невоспетым героем, потерянный в глубинах замешательства, как и многие из нас», — в шутку пишет издание.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Британии футбольный матч прервала альпака, выбежавшая на поле и не желавшая его покидать.

422

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter