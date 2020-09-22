Утром был мертв: женщина случайно убила любовника во время секса

Несмотря на то, что многие медики советуют заниматься сексом во время пандемии коронавируса, в некоторых случаях старание в этом деле может привести к неожиданным и даже печальным результатам.

Так, в подмосковном городе Ногинске местная жительница случайно убила любовника во время секса, сообщает издание «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию вызов поступил со станции скорой помощи, куда доставили 46-летнего мужчину. По данным медиков, россиянин скончался от черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием под оболочку головного мозга после «удара тупым предметом в голову».

Правоохранители установили, что накануне россиянин находился дома у своей партнерши. Во время интимной близости она (очевидно, в порыве страсти), наотмашь ударила локтем погибшего в голову. Затем они легли спать, а утром женщина обнаружила, что ее сожитель скончался.

В настоящее время россиянка задержана, с ней проводятся следственные действия. Жительница Ногинска уже имела судимость по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Информационный ресурс напоминает, что в июле 2019-го в Санкт-Петербурге пара занялась сексом на подоконнике и случайно выпала с девятого этажа многоквартирного дома. По словам местной жительницы, мужчина и женщина выпали из окна вслед за телевизором. При этом телевизор угодил в голову проходившей мимо женщины, которая скончалась от полученных травм на месте.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что излишние усердие мешает не только в личной жизни, но и на работе: в Москве актер от излишнего старания порвал половой член.

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