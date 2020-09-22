28.09 / 28.29 32.98 / 33.42
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Винит во всем медиков: женщина потеряла ребенка, обратившись в больницу с аппендицитом

4:14 22 сентября 2020
Детская рука

В Тюменской области РФ произошел печальный случай смерти еще не родившегося ребенка, в котором, как это было во Львове, могут быть виноваты медики, проявившие преступную халатность или неосведомленность.

Об инциденте рассказывает URA.RU.

В агентстве отмечают, что к ним обратилась жительница города Ишим Тюменской области, которая рассказала, что потеряла ребенка после обращения в местную больницу с жалобами на аппендицит.

По словам женщины, она сама приехала в приемное отделение, где рассказала, что у нее болит бок. «Меня отправили в роддом. Там меня посмотрели, сказали, что нужна госпитализация», — заявила россиянка. Она добавила, что ей поставили капельницы, и к утру боль прошла, больше ее ничего не беспокоила.

«Но меня повели на УЗИ и потом вот начали говорить, что ребенок жить не будет», — пояснила девушка. Она уточнила, что ей не делали никаких операций, а просто положили под наблюдение. Врачи сказали ей, что ребенок изуродован, и, в лучшем случае, родится инвалидом. Хотя на протяжении беременности плод не раз осматривали врачи и никаких патологий не выявили.

Девушка рассказала, что врачи местного роддома без согласования с ней дали медицинские препараты, которые вызвали преждевременные роды. Тело мертворожденного ребенка ей выдали только после настойчивых требований.

Агентство отмечает, что в июне беременную жительницу Воркуты пять дней отказывались брать в роддом из-за ложноположительного теста на коронавирус. Женщина рассказала, что на последней секунде тест показал «слабую вторую полоску». После этого россиянку отправили в инфекционную больницу, чтобы сдать полноценный анализ, однако врачи предложили сделать тест Лелековой дома. Утром из-за боли в спине она вызвала скорую, однако везде отказывались принимать беременную.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июле автор популярных книг о самосовершенствовании, известный лектор, борец за права человека и блогер Фиори Джованни в июле опубликовала в соцсетях видео, в котором со слезами на глазах рассказала, что «трагически потеряла» свою дочь Илен, которой было семь с половиной месяцев. Проживающая в австралийском городе Мельбурн женщина не уточнила обстоятельств смерти девочки.

1

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник оконфузился в концовке номера на «Танцях з зірками»

Интим

Утром был мертв: женщина случайно убила любовника во время секса

Жулин Дмитрий

В ДТП погиб актер из сериалов "Александровский сад" и "Если у вас нету тети"

Гент&nbsp;— Динамо

Где и когда смотреть онлайн «Гент» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер