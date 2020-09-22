Винит во всем медиков: женщина потеряла ребенка, обратившись в больницу с аппендицитом

В Тюменской области РФ произошел печальный случай смерти еще не родившегося ребенка, в котором, как это было во Львове, могут быть виноваты медики, проявившие преступную халатность или неосведомленность.

Об инциденте рассказывает URA.RU.

В агентстве отмечают, что к ним обратилась жительница города Ишим Тюменской области, которая рассказала, что потеряла ребенка после обращения в местную больницу с жалобами на аппендицит.

По словам женщины, она сама приехала в приемное отделение, где рассказала, что у нее болит бок. «Меня отправили в роддом. Там меня посмотрели, сказали, что нужна госпитализация», — заявила россиянка. Она добавила, что ей поставили капельницы, и к утру боль прошла, больше ее ничего не беспокоила.

«Но меня повели на УЗИ и потом вот начали говорить, что ребенок жить не будет», — пояснила девушка. Она уточнила, что ей не делали никаких операций, а просто положили под наблюдение. Врачи сказали ей, что ребенок изуродован, и, в лучшем случае, родится инвалидом. Хотя на протяжении беременности плод не раз осматривали врачи и никаких патологий не выявили.

Девушка рассказала, что врачи местного роддома без согласования с ней дали медицинские препараты, которые вызвали преждевременные роды. Тело мертворожденного ребенка ей выдали только после настойчивых требований.

Агентство отмечает, что в июне беременную жительницу Воркуты пять дней отказывались брать в роддом из-за ложноположительного теста на коронавирус. Женщина рассказала, что на последней секунде тест показал «слабую вторую полоску». После этого россиянку отправили в инфекционную больницу, чтобы сдать полноценный анализ, однако врачи предложили сделать тест Лелековой дома. Утром из-за боли в спине она вызвала скорую, однако везде отказывались принимать беременную.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июле автор популярных книг о самосовершенствовании, известный лектор, борец за права человека и блогер Фиори Джованни в июле опубликовала в соцсетях видео, в котором со слезами на глазах рассказала, что «трагически потеряла» свою дочь Илен, которой было семь с половиной месяцев. Проживающая в австралийском городе Мельбурн женщина не уточнила обстоятельств смерти девочки.

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