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Общество и люди

В учебнике матери Хорошковского нашли жуткую ошибку про Киев

7:58 22 сентября 2020
киев

В учебнике для первых классов украинских школ обнаружили грубый ляп. Киев, а также самые известные исторические памятники города существенно «омоложены». Так, датой основания Киева называется не 482 год, а XIX век, то есть «ошибка» составила более тысячи лет.

На оплошность обратил внимание киевлянин Владимир Людмирский в Facebook.

Примечательно, что текст о Киеве и его достопримечательностях писался не безымянным автором, плохо знающим историю, а доктором педагогических наук, сотрудницей Института педагогики и обладательницей государственных премий в сфере образования Ольгой Хорошковской.

Профессор Ольга Хорошковская известна как автор самых дорогих учебников для первоклассников в Украине (стоимость некоторых из книг доходила до 647 грн за экземпляр). Также Хорошковскую знают благодаря сыну Валерию — бизнесмену и бывшему топ-чиновнику. В свое время Валерий Хорошковский возглавлял Минфин, СБУ, Таможенную службу, а в 2020 году рассматривался как кандидат в премьер-министры.

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В учебнике матери Хорошковского нашли жуткую ошибку про Киев

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