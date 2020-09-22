Вокруг открытия российского Wildberries в Украине устроили скандал

Российский интернет-ритейлер Wildberries объявил, что теперь его одежду можно будет купить и в Украине. Пользователи соцсетей иронизируют, что им для полного счастья как раз не хватало футболки с Путиным или валенок российского производства, которыми заполнен сайт магазина.

На странный ассортимент «Вайлдберриз» для украинского пользователя обратил внимание блогер Антон Ходза. Беглый поиск по сайту магазина выявил там наборы для вышивания с портретом Путина, футболки с российским президентом и государственной символикой РФ

Также имеются футболки для соскучившихся по СССР и фанатов российских силовых структур.

Пользователи недоумевают, кто на седьмом году российской агрессии в Украине может быть целевой аудиторией такого магазина.

С другой стороны, есть мнение, что подобные футболки с Путиным позволяют легко вычислить фанатов России и апологетов идеологии «русского мира». В противном случае все эти люди могли бы затеряться в толпе.

Напомним, ранее в Измаиле полиция задержала пьяного мужчину в футболке с портретом Путина. Другого фаната РФ заставили снять провокационную футболку и выбросили одежду с Путиным в мусорный бак.

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