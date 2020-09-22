Тюремный надзиратель предался любви с заключенной и поплатился

В Шотландии тюремного надзирателя застали в пикантной ситуации с ожидавшей суда женщиной, обвиняемой в покушении на убийство. Ранее на Черниговщине подростки, решившие сбежать из СИЗО, напали на надзирателя и избили его.

Как сообщает «Daily Star», мужчина, чья супруга также работала в эдинбургской тюрьме Saughton, был уволен. Отмечается, что надзирателя Пола Долларда обнаружили в «чрезмерно дружелюбном положении» с арестанткой в то время, как его жена была в отпуске.

Сначала он был отстранен от должности, а затем, после разбирательства, и вовсе лишился работы. Обвиняемую же перевели в другую тюрьму.

«Доллард был невероятно глуп, чтобы поставить себя в такую ситуацию. Он разрушил свою карьеру и виноват в этом сам», — сказал один из собеседников издания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в американском штате Юта школьная преподавательница йоги застрелила новую подругу своего бывшего мужа в припадке ревности.

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