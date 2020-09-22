День осеннего равноденствия: что он означает и как себя вести

22 сентября — день осеннего равноденствия. О том, что означает этот день, почему наши предки считали его особенным и на какие приметы обращали внимание, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

— Днем осеннего равноденствия называют сутки, во время которых день равен ночи (оба длятся по 12 часов), после чего светлое время суток начинает уменьшаться, а темное — увеличиваться, — говорит Людмила. — Так будет продолжаться до 22 декабря — дня зимнего солнцестояния, когда нас ждет самая длинная ночь и самый короткий день в году. Считается, что именно с этого дня, а не с начала сентября по календарю и начинается настоящая осень. В день осеннего равноденствия Солнце переходит из Северного полушария в Южное, где в это время в разгаре весна. День осеннего равноденствия каждый год происходит в свой день — с 20 по 23 сентября, в нынешнем году оно выпадает на 22 число — на 16 часов 31 минуту по киевскому времени.

— Что делали в этот день наши предки?

— Подводили итоги года — в отличие от нас они делали это именно во время осеннего равноденствия. Помните знаменитую пословицу о том, что цыплят по осени считают? Она как раз об этом времени. Все сельскохозяйственные работы, которые обеспечивали людей пропитанием на зиму и весну, были закончены, поэтому можно было расслабиться и проанализировать события весны и лета: что уродило, а что нет, чего заготовили больше, а чего — меньше. Наши предки также определяли, какие ошибки они совершили и как их исправить в следующем году. Можно сказать, что они составляли планы на будущее — точнее, на следующий сельскохозяйственный год.

В наше время благосостояние значительной части населения Земли не зависит от собранного урожая, но это не значит, что в этот день нельзя подводить предварительные итоги года. Осеннее равноденствие — мистическое время, поэтому в этот день тоже можно проводить работу над ошибками и составлять планы на будущее — впоследствии они самым непостижимым, как будто бы независящим от нас образом воплотятся в жизнь. Однако в этом кроется и опасность, с которой можно столкнуться в этот день.

— В такой волшебный день — и вдруг опасность?

— Дело в том, что в это время необходимо соблюдать максимальную осторожность в отношении не только слов, но и мыслей. Из-за мощной энергетики дня все, что человек скажет или подумает, может — неожиданно для него самого — очень быстро материализоваться. И хорошо, если это хорошие слова и мысли, которые могут значительно улучшить качество нашей жизни, и гораздо хуже, если реальностью станет что-то плохое: пессимистические предположения, пожелания кому-либо зла или не дай Бог, в недобрую минуту сорвавшееся с языка проклятие. Впоследствии мы, разумеется, об этом пожалеем, но будет поздно. Так что необходимо тщательно следить за своими словами, а злые мысли — отлавливать, пока они прочно не засели в мозгу.

— Чего еще не стоит делать в этот день?

— Не стоит ни с кем ссориться: любой негатив в отношениях между людьми может негативно сказаться на всей последующей жизни — причем как виновной, так и правой стороны. Впрочем, в конфликтах, как правило, правых не бывает — виноваты все. Зато в этот день можно веселиться и устраивать застолья — необходимо воспользоваться таким замечательным шансом расслабиться и отдохнуть. Кстати, гости, зашедшие в этот день в дом, всегда считались хорошей приметой — они приносили в него счастье и благополучие.

По дню осеннего равноденствия наши предки наблюдали за погодой и судили по ней о грядущих осени и зиме. Так, если день был солнечным и теплым, то такой же обещала быть и осень, а пожелтевшие листья деревьев и большой урожай рябины сулили суровую, холодную зиму, как и птичьи стаи, если именно этот день они выбирали для отлета в теплые страны.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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