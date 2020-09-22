Индиец вскрыл серпом живот беременной жены, чтобы проверить пол ребенка (фото)

Полиция индийского города Барели в штате Уттар-Прадеш арестовала мужчину по имени Панналан. Он вскрыл серпом живот своей беременной жены, желая узнать пол ребенка. Об этом, как пишет BBC, рассказал брат 35-летней женщины, которая госпитализирована в критическом состоянии в одну из больниц столицы страны Нью-Дели. Ребенок, к сожалению, не выжил.

У супругов уже есть пять дочерей. Муж мечтал о сыне и часто ругался с женой по этому поводу. Местный священник убедил Панналана, что в семье родится очередная девочка. Однако погибший младенец, которого убил его собственный отец, был долгожданным мальчиком.

Сам арестованный говорит, что атаковал жену ненамеренно. По его словам, он якобы просто бросил в нее серп, не думая, что причинит такие серьезные травмы.

Пострадавшая женщина. Фото CHITRANJAN SINGH / BBC

Индийцы предпочитают, чтобы в семье рождались мальчики, а не девочки. Здесь особенно распространены аборты в случае «нежелательной» беременности девочкой.

Девочка считается обузой для семьи, так как к моменту замужества родители, согласно традициям, обязаны обеспечить ее приданым. К тому же она покидает семью, переселяясь в дом мужа, и не станет заботиться о родителях, когда они постареют, — в отличие от сыновей, которые будут финансово содержать мать и отца.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии пара нашла девочку, заживо погребенную на кладбище.

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