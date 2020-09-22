Мэр Николаева принес необычную клятву на Библии

В Николаеве, где недавно брифинг одной из оппозиционной партий завершился метанием яиц в политиков, мэр города Александр Сенкевич, положив руку на Библию, поклялся, что его семья не зарабатывает на изготовлении серой плитки, которую решили уложить на улицах областного центра.

Как передают «НикВести», такую клятву мэр принес в прямом эфире шоу «Битва за город». Александр Сенкевич сделал это после того, как один из журналистов поинтересовался, кому именно принадлежит идея укладывать на улицах города именно серую плитку.

«Я ожидал этого вопроса. Я взял с собой Библию. Кто не знает, я — верующий человек, христианин. Несмотря на то, что я — мэр-айтишник и изучал искусственный интеллект, я верю в Бога. Я взял эту книгу, кладу на нее руку и говорю: «Я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моей жене, ни брату, ни моим родственникам, ни подставным лицам не принадлежит ни одного и не принадлежало ни одного завода по производству брусчатки или плитки», — сказал Сенкевич и поклялся в том, что никогда не использовал свое служебное положение для того, чтобы его фирмы или другие компании использовали бюджетные деньги.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мэр Ивана-Франковска Руслан Марцинкив, объясняя свои слова о необходимости принудительного вывоза ромов на территорию Закарпатья, заявлял, что речь шла о людях, которые прописаны в Иршавском и Савеловском районах Закарпатской области, однако жили в Привокзальном парке города и не соблюдали карантинные меры.

Фото со странички Александра Сенкевича в соцсетях.



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