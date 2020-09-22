В Чехии дали реальный срок белорусу, помогавшему боевикам "ДНР"

В Чехии, где городской суд Праги рассматривал дело гражданина Беларуси, которому было предъявлено обвинение в терроризме за участие в боевых действиях на Донбассе в рядах боевиков «ДНР», Алексея Фадеева приговорили к 4,5 годам заключения, но по другой статье.

Как сообщает «Евопрейская правда» со ссылкой на «Novinky», Алексея Фадеева осудили за участие в организованной преступной группе — обвинению не удалось доказать, что он принимал активное участие в боевых действиях и воевал против ВСУ.

Согласно обвинительному заключению, Фадеев в 2014 — 2016 годах несколько раз приезжал на Донбасс «с намерением активно поддерживать сепаратистские группировки на востоке Украины». Прокуроры просили для белоруса 15 лет тюрьмы.

Кстати, Алексей Фадеев признал, что был знаком с бывшим чешским военнослужащим Эриком Эштой, который также обвинялся в терроризме за участие в боевых действиях против украинской армии, но был приговорен к трем годам условно с отсрочкой на четыре года и лишен воинского звания.

Он заявлял, что именно Эшта помогал ему добраться в Украину и затем встречался с ним в Донецке. Бывшего чешского военнослужащего также вызывали на допрос в качестве свидетеля, но он отказался, посчитав, что показания могли быть использованы и против него самого.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Италии к заключению приговорили троих граждан, воевавших на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Изображение Sang Hyun Cho с сайта Pixabay.

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