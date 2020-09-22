Одесский школьник стал «Героем-спасателем 2020»

Герой публикации «ФАКТОВ» стал лауреатом Всеукраинской акции «Герой-спасатель 2020 года». На днях состоялась торжественная церемония награждения дипломами и ценными подарками смелых и неравнодушных украинцев. Знаки отличия вручали президент Украины Владимир Зеленский и глава ГСЧС Николай Чечеткин. В числе десяти отмеченных — 15-летний ученик одесской средней школы № 65 Никита Пономаренко.

Внимательность, неравнодушие и правильное воспитание — именно эти качества школьника помогли спасти человека, потерявшего сознание во время купания в море этим летом.

Напомним, это произошло 1 августа на территории морского причала за пределами Черноморска, в районе Бурлачьей Балки (Одесская область). Никита первым заметил неподвижное тело мужчины, который уже начал синеть в воде, и только благодаря мгновенной реакции юного спасателя удалось избежать необратимого.

Подросток бросился в воду, вытащил мужчину на берег и позвал помощь. Медики, прибывшие на вызов, установили, что у пострадавшего — приступ тяжелой болезни, и, если бы не своевременная помощь, мужество и героизм Никиты Пономаренко, мужчина мог погибнуть.

Напомним, в августе в Таировской объединенной территориальной общине Никиту Пономаренко наградили деньгами и ценными подарками.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о похожем случае в Винницкой области. Там подростки спасли тонувшую в водоеме женщину. Ребята рассказали «ФАКТАМ» подробности ЧП.

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