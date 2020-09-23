В США маленький мальчик не испугался грабителей и спас отца от верной смерти

В американском города Блумфилд (штат Индиана) произошел случай, который стал еще одним доказательством того, что заложенные с детства привычки и воспитание удерживают ребенка от антисоциального поведения и помогают ему в трудных ситуациях.

Так, мальчик из глубоко религиозной семьи не побоялся негодяев, расстрелявших его семью, и спас отца от верной смерти.

Об инциденте рассказывает издание Daily Mail.

Согласно его информации, вечером 17 сентября отец мальчика Джонатан Хохстетлер возвращался домой после поездки по работе, и в районе города Индианаполис у его трейлера спустило колесо.

40-летняя жена Джонатана Вильма вместе с шестилетним сыном Брэдоном отправилась на помощь к отцу семейства. Пока пара чинила колесо, около двух часов ночи к ним подошли двое вооруженных мужчин и отобрали кошельки и мобильный телефон. После этого нападавшие собирались скрыться, но затем развернулись и выстрелили в Хохстетлеров. Они убили Вильму и ранили Джонатана в шею.

Шестилетней Брэндон, к счастью, сидел в грузовике и не попал под расстрел. Мальчик не стал плакать или бежать прочь, а сумел хладнокровно обыскать трейлер и обнаружил в нем еще один мобильный телефон и вызвать скорую помощь.

Дедушка мальчика Сэмюэль Хохстетлер рассказал, что его сын Джонатан перенес две хирургических операции и остался жив — все благодаря Брэндону.

При этом американец, опять-таки, в силу религиозного воспитания, нашел в себе силы не держать зла на насильников.

«Он сказал, что спокоен и не зол на этих мужчин. Я тоже прощаю двух убийц. Месть породит только больше насилия», — заявил американец.

Такое заявление он сделал несмотря на то, что на его попечении после смерти жены остались четверо детей.

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