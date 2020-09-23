Издевательство в День учителя: "педагог" до смерти избил школьницу за неверный ответ

Несмотря на то, что в некоторых украинских школах дети страдают от насилия со стороны учителей, их ровесникам в Китае, вероятно, приходится намного хуже.

Такой вывод можно сделать из сообщения в Daily Star.

Издание пишет со ссылкой на китайские СМИ, что в провинции Сычуань «педагог» до смерти избил ученицу начальной школы за два неправильных ответа на его вопросы.

Сообщается, что инцидент произошел 10 сентября, когда в Китае празднуется День учителя. Десятилетняя девочка пришла в школу с цветами, чтобы поздравить преподавателей, в том числе и учителя математики.

Примерно в девять утра на его уроке она не смогла ответить на два вопроса. В наказание за неверные ответы педагог поставил ученицу на колени и начал дергать ее за уши и бить по голове. По словам ее сестры-близнеца, учащейся того же класса, после наказания девочка не могла подняться и вернулась на место только с помощью одноклассников.

Спустя почти три часа учитель позвонил бабушке девочки и попросил забрать ее из школы из-за нездорового вида. В школе пожилая женщина увидела, что внучка не может говорить и открыть глаза. Ее доставили в больницу, но помощь оказалась безуспешной — девочка скончалась.

По словам бабушки, девочка очень боялась посещать занятия по математике, так как учитель часто прибегал к телесным наказаниям.

Издание отмечает, что телесные наказания до сих пор очень популярны в школах Китая — учителя регулярно практикуют жестокие экзекуции для воспитания детей. Поэтому вряд ли мужчина предстанет перед судом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в РФ жертвой изнасилования стала 13-летняя школьница. В преступлении обвиняется учитель физкультуры. Следствие установило, что преступные действия по отношению к малолетней продолжались почти полгода.

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