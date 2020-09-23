Читавший проповедь на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл епископ заявил, что слышал в это время голоса рабов

Епископ Майкл Карри, который читал проповедь на свадьбе британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл 19 мая 2018 года, заявил, что слышал в это время голоса рабов.

В интервью изданию People, 67-летний епископ сказал: «После того, как я прочитал проповедь, помню, я ощущал присутствие рабов… Не хочу никого пугать, но их голоса звучали там в тот день», — сказал священник.

«То, что все это произошло, для меня — знак надежды», признался епископ. Для него знаменательным стало то, что он, потомок вывезенных из Африки темнокожих рабов, которые, возможно, когда-то прошли через руки британских работорговцев, читал проповедь в присутствии английской королевы. И цитировал в ней слова одной из старинных песен рабов.

Карри сказал, что сейчас у него нет контактов с герцогом и герцогиней Сассекскими, но он продолжает молиться за них. Он также признал, что после «королевской свадьбы» к нему было привлечено всеобщее внимание. И что за последующие два года он провел бесед о вере, жизни и любви больше, чем за предыдущие 40 лет.

Карри — первого темнокожего, занявшего пост главы Епископальной церкви США, пригласил на церемонию венчания лично Гарри — в честь частично афроамериканского происхождения своей невесты. Меган, чья мать афроамериканка, а отец — белый, стала первой женщиной смешанной расы, которая вошла в британскую королевскую семью.

Чрезвычайно эмоциональная, сопровождавшаяся выразительными жестами проповедь вызвала у многих привыкшим к более традиционным речам гостей некоторое недоумение, а у кого-то — улыбку. Так, на видео попал момент, когда супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон и жена принца Чарльза герцогиня Камилла обменивались потрясенными взглядами. Королева Елизавета II сидела с совершенно каменным выражением лица. А принцессы Евгения, Беатрис, Дэвид Бекхэм и другие приглашенные явно сочли стиль американского священника забавным.

В своей речи епископ говорил о рабстве в Америке, о Ветхом завете, о борце за права темнокожих Мартине Лютере Кинге и о важности любви в нашей жизни.

Епископ Карри

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри записался на курсы продюсеров в надежде завоевать Голливуд.





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