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Общество и люди

В Италии соседи, которые впервые увидели друг друга на балконах во время карантина, готовятся к свадьбе (фото)

9:19 23 сентября 2020
Паола и Микеле

В воспетом Шекспиром итальянском городе Верона произошла история, отчасти напоминающая сюжет трагедии «Ромео и Джульетта» — но только со счастливым концом. В пьесе, как известно, есть знаменитая «сцена на балконе», где влюбленные признаются друг другу в любви. Современных «Ромео и Джульетту», как пишет издание Metro, тоже связали навеки балконы. А в качестве препятствия на пути к счастью вместо враждующих семей выступил COVID-19. Хотя, с другой стороны, именно благодаря ему и познакомились будущие супруги.

40-летняя Лиза Аньелли и 38-летний Микеле Д’Альпаос большую часть своей жизни проживали на одной улице, но даже не подозревали о существовании друг друга. Впервые они увиделись во время введенного в связи с пандемией коронавируса карантина, когда множество итальянцев вышли на балконы, поддержать друг друга в трудные времена. Люди пели хором, скандировали лозунги, устраивали концерты.

Однажды вечером сестра Паолы, скрипачка Лиза, присоединилась к импровизированному концерту, играя на скрипке хит группы Queen — We Are The Champions. Паола, юрист по профессии, помогала сестре со звуком и возилась с колонками. Микеле, который стоял на балконе напротив, не мог оторвать от женщины глаз. И решил во что бы то ни стало познакомиться с очаровавшей его соседкой. Он сумел разыскать ее в Instagram. Пара начала дистанционно общаться. Они переписывались, разговаривали по телефону, выходя на балконы. Д’Альпаос разместил на ограде крыши своего дома большой баннер с надписью «Паола», чтобы выразить обуревавшие его эмоции. Это фото стало вирусным в соцсетях.

Сама Паола призналась, что тоже влюбилась в Микеле с первого же взгляда, когда заметила его на балконе. «Наши глаза встретились. Атмосфера была такой романтичной».

Лишь спустя десять недель, после окончания карантина в мае, влюбленные смогли наконец выйти из своих квартир и встретиться в парке. И теперь не желают больше расставаться.

Они объявили о помолвке и готовятся к свадьбе, которую собираются сыграть на крыше дома Микеле.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Коты и коронавирус: хозяева делятся смешными фото питомцев на злобу дня.

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