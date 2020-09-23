В сети показали стол из СССР, вокруг которого «строили квартиры»
В сети «ностальгируют» по временам СССР, обсуждая фото популярного в то время стола-раскладушки.
Об этом предмете мечтаний жителей «малосемеек» напомнил пользователь Ультравасилий и кот.
«Говорят, в Советском Союзе сперва появлялся вот такой стол, а потом вокруг него уже строили квартиру», — пошутил он в комментарии к снимку.
Справедливости ради, многие пользователи отметили неудобства в пользовании этим чудом советской мебели.
«Несущий стол, который по иронии очень неудобно носить», — написал Игорь Борода.
«Несёте с батей стол, он кренит его в одну сторону, а потом наклоняет в другую и тебе прилетает крышкой с*** по пальцам», — вспомнил детство Степан Pетарда.
Живущий в США RobertShnatman похвалился, что такой стол есть даже у него.
«У меня такой есть, представьте себе в США. Им правда никто не пользуется давно, и он выполняет функцию тумбочки», — написал он.
Подытожил серию ностальгических постов автор фото, назвав стол «столом-разведчиком».
Напомним, ранее стало известно, что в России появился пансионат, стилизованный под ГУЛАГ.515
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter