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Общество и люди

В сети показали стол из СССР, вокруг которого «строили квартиры»

9:32 23 сентября 2020
В сети показали стол из СССР, вокруг которого «строили квартиры»

В сети «ностальгируют» по временам СССР, обсуждая фото популярного в то время стола-раскладушки.

Об этом предмете мечтаний жителей «малосемеек» напомнил пользователь Ультравасилий и кот.

«Говорят, в Советском Союзе сперва появлялся вот такой стол, а потом вокруг него уже строили квартиру», — пошутил он в комментарии к снимку.

Справедливости ради, многие пользователи отметили неудобства в пользовании этим чудом советской мебели.

«Несущий стол, который по иронии очень неудобно носить», — написал Игорь Борода.

«Несёте с батей стол, он кренит его в одну сторону, а потом наклоняет в другую и тебе прилетает крышкой с*** по пальцам», — вспомнил детство Степан Pетарда.

Живущий в США RobertShnatman похвалился, что такой стол есть даже у него.

«У меня такой есть, представьте себе в США. Им правда никто не пользуется давно, и он выполняет функцию тумбочки», — написал он.

Подытожил серию ностальгических постов автор фото, назвав стол «столом-разведчиком».

Напомним, ранее стало известно, что в России появился пансионат, стилизованный под ГУЛАГ.

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