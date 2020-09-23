28.10 / 28.30 32.73 / 33.17
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Пенсионеры, смотревшие старый телевизор, полтора года лишали интернета всю деревню (фото)

10:21 23 сентября 2020
Аберхосан

В британском Уэльсе, в деревне Аберхосан, где проживает около 400 жителей, в течение 18 месяцев ежедневно по утрам загадочным образом в одно и то же время пропадал интернет. Инженеры местного провайдера, компании Openreach, терялись в догадках, не понимая, что происходит. С сетью на первый взгляд все было в порядке. На всякий случай поменяли кабель, который обслуживал деревню, но это не помогло.

Как сообщает издание The Sun, в конце концов причиной поломок оказался старый телевизор в доме у пары пенсионеров — Алуна и Элейн Рис. Оказалось, что супруги ровно в семь часов утра включали свою любимую телепрограмму -«Доброе утро, Британия». Их телевизор излучал одиночный импульсный шум высокого уровня (SHINE), который создавал помехи для работы других устройств. Инженеры отследили его с помощью своих приборов, которые вывели их на дом Рисов, которые проживают в центре деревни.

Алан и Элейн и не подозревали, что создают такие проблемы односельчанам. И пообещали приобрести новый телевизор.

782

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Убийство фармацевта в Одессе

Зарезали при запертых входных дверях: некоторые подробности убийства фармацевта в Одессе

Располневшая Ани Лорак?

Располневшая Ани Лорак? Как сейчас выглядит певица на самом деле

Курица

Курица снесла зеленое яйцо с замысловатым узором и всех озадачила

Настя Каменских

«Труселя разрежут пополам»: Настя Каменских ошарашила поклонников вызывающими фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер