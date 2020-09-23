Пенсионеры, смотревшие старый телевизор, полтора года лишали интернета всю деревню (фото)

В британском Уэльсе, в деревне Аберхосан, где проживает около 400 жителей, в течение 18 месяцев ежедневно по утрам загадочным образом в одно и то же время пропадал интернет. Инженеры местного провайдера, компании Openreach, терялись в догадках, не понимая, что происходит. С сетью на первый взгляд все было в порядке. На всякий случай поменяли кабель, который обслуживал деревню, но это не помогло.

Как сообщает издание The Sun, в конце концов причиной поломок оказался старый телевизор в доме у пары пенсионеров — Алуна и Элейн Рис. Оказалось, что супруги ровно в семь часов утра включали свою любимую телепрограмму -«Доброе утро, Британия». Их телевизор излучал одиночный импульсный шум высокого уровня (SHINE), который создавал помехи для работы других устройств. Инженеры отследили его с помощью своих приборов, которые вывели их на дом Рисов, которые проживают в центре деревни.

Алан и Элейн и не подозревали, что создают такие проблемы односельчанам. И пообещали приобрести новый телевизор.

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