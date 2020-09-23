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Общество и люди

Американские конвертопланы заметили в небе Киева и пошутили о Банковой

14:33 23 сентября 2020
Конвертопланы

Американские конвертопланы, которые прибыли в Украину для участия в учениях и которые уже успели окрестить «кошмаром Кремля», заметили в небе над Киевом.

Видео в соцсеть выложил киевлянин Григорий Крилевец, заметивший конвертоплаты в районе Рыбальского острова.

Осторожно, в комментарии присутствует ненормативная лексика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 вошли в воздушное пространство Украины над Львовской областью из Польши.

Фото — скриншот.

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