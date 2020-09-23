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Общество и люди

Минздрав определился, кого спасать от коронавируса в первую очередь, и нарвался на критику в сети

16:58 23 сентября 2020
Больница

В Украине, где по состоянию на среду, 23 сентября, количество людей, подхвативших коронавирусную инфекцию приблизилось к 185 тысячам, обновили стандарты госпитализации больных с COVID-19.

На страничке Минздрава в социальных сетях размещена инфографика, наглядно показывающая, кого будут в первую очередь везти в больницу.

Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на эту новость.

Так, одна из комментаторов написала о негласных моральных правилах, согласно которым в первую очередь спасают детей: «Щось я їх не бачу в групі ризику».

Другая задала вопрос о том, почему у Минздрава нет тактики лечения людей с подозрением на коронавирусную инфекцию — еще до того, как диагноз будет подтвержден, однако человек уже лежит с высокой температурой и пневмонией.

«Короче, вся Украина, бо здоровых людей у нас нет», — добавила третья.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове медики начали увольняться из больницы, куда привозят «коронавирусных» пациентов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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