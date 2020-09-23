Музей в темноте и праздник в Мариинском парке: куда пойти в Киеве в выходные

До 8 октября в парке имени Тараса Шевченко работает кинотеатр под открытым небом. В программе фильмы: «Красавица и чудовище», «Дневник Бриджит Джонс», «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Анна Каренина», «Отель «Гранд Будапешт», «Маленькие женщины», «Форма воды», «Эдвард руки-ножицы», «Близость», «Королевство полной луны».

Начало в 20:30.

Вход свободный.

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26 сентября с 10:00 до 18:00 в Мариинском парке пройдет праздник «Юнь Києва запрошує».

Адрес: ул. Михаила Грушевского, 1, сцена «Мушля».

Вход свободный.

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С 29 сентября по 14 октября в Музее истории Киева открыта выставка Веры Кавуры «Кольори і квіти».

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Цена: от 30 грн.

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С 24 по 26 сентября в Украинском центре современного искусства «Білий Світ» действует выставка протестного плаката белорусского художника и оппозиционера Владимира Цеслера «Верым! Можам! Переможам!».

Адрес: ул. Пушкинская, 21а.

Вход свободный.

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До 28 сентября в выставочном пространстве «Куб» можно посетить фотовыставку «Багатоголосся». Также состоятся лекции, дискуссии, обсуждения.

Адрес: аллея Героев Небесной Сотни, 3—5.

Вход свободный.

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До 31 октября в музее в темноте «Три после полуночи» проходит выставка «Украина на ощупь». Посетителей сопровождают незрячие гиды. В экспозиции представлены бюсты известных украинских деятелей и уменьшенные модели исторических зданий.

Адрес: ул. Олеся Гончара, 45 В.

Вход свободный.

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С 24 по 26 сентября Национальный музей украинского народного декоративного искусства приглашает на выставку «Монументальне мистецтво, скульптура, кераміка родини Жолудів». Выставка откроется 24 сентября в 17:00.

Адрес: ул. Лаврская, 9, корп. 29.

Цена: 10—50 грн.

Как сообщали «ФАКТЫ» ранее, на стадионе «Олимпийский» прошел концерт для детей с аутизмом. Тем временем Макс Барских добился разрешения на проведение концерта в Киеве под открытым небом в период карантина.

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