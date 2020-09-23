Музей в темноте и праздник в Мариинском парке: куда пойти в Киеве в выходные
До 8 октября в парке имени Тараса Шевченко работает кинотеатр под открытым небом. В программе фильмы: «Красавица и чудовище», «Дневник Бриджит Джонс», «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Анна Каренина», «Отель «Гранд Будапешт», «Маленькие женщины», «Форма воды», «Эдвард руки-ножицы», «Близость», «Королевство полной луны».
Начало в 20:30.
Вход свободный.
***
26 сентября с 10:00 до 18:00 в Мариинском парке пройдет праздник «Юнь Києва запрошує».
Адрес: ул. Михаила Грушевского, 1, сцена «Мушля».
Вход свободный.
***
С 29 сентября по 14 октября в Музее истории Киева открыта выставка Веры Кавуры «Кольори і квіти».
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.
Цена: от 30 грн.
***
С 24 по 26 сентября в Украинском центре современного искусства «Білий Світ» действует выставка протестного плаката белорусского художника и оппозиционера Владимира Цеслера «Верым! Можам! Переможам!».
Адрес: ул. Пушкинская, 21а.
Вход свободный.
***
До 28 сентября в выставочном пространстве «Куб» можно посетить фотовыставку «Багатоголосся». Также состоятся лекции, дискуссии, обсуждения.
Адрес: аллея Героев Небесной Сотни, 3—5.
Вход свободный.
***
До 31 октября в музее в темноте «Три после полуночи» проходит выставка «Украина на ощупь». Посетителей сопровождают незрячие гиды. В экспозиции представлены бюсты известных украинских деятелей и уменьшенные модели исторических зданий.
Адрес: ул. Олеся Гончара, 45 В.
Вход свободный.
***
С 24 по 26 сентября Национальный музей украинского народного декоративного искусства приглашает на выставку «Монументальне мистецтво, скульптура, кераміка родини Жолудів». Выставка откроется 24 сентября в 17:00.
Адрес: ул. Лаврская, 9, корп. 29.
Цена: 10—50 грн.
Как сообщали «ФАКТЫ» ранее, на стадионе «Олимпийский» прошел концерт для детей с аутизмом. Тем временем Макс Барских добился разрешения на проведение концерта в Киеве под открытым небом в период карантина.10
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter