Где в Киеве из-за ремонтов будет ограничено движение (схемы)

Дорожники продолжают ремонтировать столичные улицы. Так, оживленную улицу Борщаговскую начали капитально приводить в порядок, сообщает «Киевавтодор». Работы продолжатся ориентировочно до 18 октября. Сейчас они идут в направлении центра — на участке между улицами Гетьмана и Полевая (уже меняют бордюры и снимают старый асфальт), поэтому там частично ограничили движение.

С 9:00 до 17:00 24 сентября на улице Академика Билецкого продолжается средний ремонт на участке от бульвара В. Гавела до улицы Героев Севастополя. Строители укладывают нижний выравнивающий слой асфальта. Поэтому возможно временное полное перекрытие движения. На этот случай действует схема объезда: бульвар В. Гавела — улица Донца — улица Героев Севастополя. Дорожники просят не оставлять авто на проезжей части, чтобы не мешать работе.

Частично перекрыли путь к больнице «Феофания», чтобы провести средний дорожный ремонт и уложиться до 25 сентября. Движение частично ограничено.

На столичном массиве Троещина в связи с проведением среднего ремонта на улице Бальзака до 5 октября будут частично перекрывать движение. Обновят покрытие на участке от улицы Драйзера до пешеходного моста над скоростным трамваем. С 20:00 25 сентября до 6:00 26 сентября, а также с 8:00 до 17:00 28 сентября снимут старый асфальт, поэтому введут ограничение.

24 сентября на съезде с улицы Бойчука на Железнодорожное шоссе частично ограничат движение с 09:00 до 18:00, что связано с проведением среднего ремонта (предстоит укладка нижнего асфальтового слоя).

С 8:00 24 сентября до 31 октября на улице Новоконстантиновской также будет действовать частичное ограничения для транспорта, что обусловлено началом среднего ремонта (работы ведутся на участке между улицами Телиги и Хвойки).

Напомним, что В Киеве в этом сезоне столичные дорожники запланировали выполнить средние ремонты на 115 улицах и искусственных сооружениях. Сегодня большая часть работ уже выполнена. Новое покрытие появилось на улицах Братиславской, Золотоворотской, Ивана Франко, Паторжинского, Олеся Гончара, Генерала Наумова, Крутогорной, проспектах Рокоссовского и Броварском, Аллее Героев Крут, Лыбедской площади, эстакаде Днепровского спуска, пешеходных мостах над Броварским проспектом, на пересечении проспекта С. Бандеры и улицы Иорданской, на других объектах.

До 1 октября на путепроводе на улице Братиславской (на пересечении улиц Братиславской и Шолом-Алейхема) приводят в порядок деформационные швы и бетонные конструкции, поэтому там действует ограничение движения.

До конца сентября дорожники восстановят движение по двум обновленным путепроводам на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта (два соседних путепровода отремонтировали весной). Но некоторые работы здесь продлятся еще до конца года.

Также до конца сентября будут идти работы в районе Воздухофлотского путепровода.

До 28 сентября ограничение действует на Южном мосту, что связано с обновлением опор и текущим ремонтом деформационных швов (работы в направлении Надднепрянского шоссе).

Ожидается, что нынешней осенью начнут капремонт Большой Окружной (от улицы Киевской до Одесской площади). Работы планируют закончить в 2021 году.

Тем временем в Шевченковском и Подольском районах приступили к реконструкции канализационной сети с частичным ограничением движения:

- на улице Ильинской работы ведутся на участке между улицами Братской и Почайнинской (реконструкция рассчитана на год).





- в переулке Нестеровском (на участке от Кудрявской улицы до Вознесенского спуска), где работы запланированы на шесть месяцев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве возле станции метро «Выдубичи» открыли первую перехватывающую парковку для транзитного автотранспорта.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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