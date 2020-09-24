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Общество и люди

Не Усик: украинский боксер предсказал возвращение временно оккупированного Крыма

1:57 24 сентября 2020
Редкач Иван

В отличие от Александра Усика, который старается не давать однозначных ответов на вопрос о том, чей Крым, другой украинский боксер-профессионал Иван Редкач, выступающий в полусредней весовой категории и проживающий в США, уверен в том, что полуостров принадлежит Украине и обязательно вернется в состав нашей страны.

Слова спортсмена из трансляции в Instagram приводит Sport24.

«Крым ваш, мы вам дали попользоваться на короткое время. Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш, а потом будет наш. Вы его отстроите, мост построите, а потом мы заберем снова. Не волнуйтесь. Крым — это Украина», — заявил Редкач.

Также для тех, кто считает полуостров «российским», боксер подчеркнул: это временно.

«Я там все свое детство провел, а русские приезжали к нам. На курорт. Мы вам дали попользоваться, не беда. В ренту. Как в Америке квартиры и дома берут, так и мы вам дали временно», — добавил Редкач.

Впоследствии он также запостил в истории цитирование своих слов украинскими СМИ и сделал при этом лаконичную подпись: «Всему свое время».

Напомним, что вопрос о принадлежности Крыма был одним из поводов для конфликта между Иваном Редкачом и кумом Александра Усика Василием Ломаченко, занимающим в данном вопросе неопределенную позицию.

Как известно, на счету Редкача 30 поединков. Он одержал 23 победы, потерпел пять поражений. Один бой с участием украинца завершился вничью и еще один был признан несостоявшимся.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском патриотическом фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе», после чего оба боксера были занесены в базу «Миротворца», а Россия выразила готовность предоставить им гражданство.

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