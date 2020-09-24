Шестимесячный малыш встал на водные лыжи и побил мировой рекорд (видео)

Заниматься спортом «с пеленок» приучают своих детей не только царственные особы в лице младшей сестры Кейт Миддлтон Пиппы, но и «простые» люди — такие, как родители маленького американца Рича Кейси Хамфериса, которые поставили его на водные лыжи в полгода и четыре дня.

Кадры, на которых малыш рассекает прозрачные воды озера Пауэлл в Юте, были опубликованы в Instagram.

«На свой шестимесячный день рождения я катался на водных лыжах. Видно, это большое дело», — гласит подпись к публикации, в которой ребенок в спасательном жилете держится за доску с перекладиной, прикрепленную к едущему судну.

Родители снабдили публикацию хэштегом #worldrecord — маленький американец действительно побил мировой рекорд, став самым молодым водным лыжником на планете.

До юного американца, как уточнила газета The New York Post, мировой рекорд установила уроженка Флориды Зайла Сент-Ондж. В 2016 году она прокатилась на водных лыжах в возрасте шести месяцев и 27 дней.

В комментариях многие пользователи поздравляли Рича и нашли его достижение восхитительным, но в то же время были и те, кто раскритиковал его родителей за беспечность.

«Да, [вы] любящая приключения семья, но это просто нехорошо. Многое могло пойти не так», — написал один из пользователей. В защиту семьи люди заявили, что «ненавистники не смогут понять», зачем в принципе ставить ребенка на водные лыжи в полгода.

Малыш Рич, судя по хронике в созданном его родителями аккаунте, живет интересной жизнью. Он уже покатался на черепахе, увидел красоту американских национальных парков и познакомился с лошадьми.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию начальник отдела кастингов одного из телеканалов рассказал, как сделать из ребенка звезду экрана.

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter