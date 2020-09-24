Бог любит всех своих детей: Папа Римский поддержал ЛГБТ-подростков

В то время как в Украине и некоторых других странах мира не могут смириться с мыслью о том, что ЛГБТ-сообщество имеет право проводить свои акции, Папа Римский Франциск призывает прихожан не делать различий между людьми из-за их сексуальной ориентации.

Так, недавно понтифик посетил ассоциацию родителей ЛГБТ-детей Италии и на встрече отметил, что «Господь любит всех своих детей», поэтому католическая церковь также должна любить всех женщин и мужчин.

Об этом передает CNN со ссылкой на вице-президента ассоциации Мару Грасс.

На встрече Франциску подарили книгу о родителях ЛГБТ-детей и футболку с радужным принтом и надписью «Любовь не боится».

Ватикан подтвердил факт встречи Папы с представителями ЛГБТ, но его высказывания не комментировал.

Как известно, Папа Римский Франциск придерживается либеральных взглядов, что неоднократно подтверждалось его высказываниями. До этого он публично поддерживал ЛГБТ-сообщество, заявляя, что бог создал геев и любит их такими, какие они есть.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью автору книги «TerraFutura. Беседы с Папой Франциском об интегральной экологии» Карло Петрини 83-летний понтифик называет секс с любимым человеком и хорошую еду «божественными» удовольствиями. По его мнению, наслаждение, получаемое от приема пищи, полезно для здоровья человека, а секс делает любовь более красивой и способствует продолжению рода.

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