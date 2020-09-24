28.11 / 28.30 32.73 / 33.15
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Бог любит всех своих детей: Папа Римский поддержал ЛГБТ-подростков

2:58 24 сентября 2020
Папа Римский Франциск

В то время как в Украине и некоторых других странах мира не могут смириться с мыслью о том, что ЛГБТ-сообщество имеет право проводить свои акции, Папа Римский Франциск призывает прихожан не делать различий между людьми из-за их сексуальной ориентации.

Так, недавно понтифик посетил ассоциацию родителей ЛГБТ-детей Италии и на встрече отметил, что «Господь любит всех своих детей», поэтому католическая церковь также должна любить всех женщин и мужчин.

Об этом передает CNN со ссылкой на вице-президента ассоциации Мару Грасс.

На встрече Франциску подарили книгу о родителях ЛГБТ-детей и футболку с радужным принтом и надписью «Любовь не боится».

Ватикан подтвердил факт встречи Папы с представителями ЛГБТ, но его высказывания не комментировал.

Как известно, Папа Римский Франциск придерживается либеральных взглядов, что неоднократно подтверждалось его высказываниями. До этого он публично поддерживал ЛГБТ-сообщество, заявляя, что бог создал геев и любит их такими, какие они есть.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью автору книги «TerraFutura. Беседы с Папой Франциском об интегральной экологии» Карло Петрини 83-летний понтифик называет секс с любимым человеком и хорошую еду «божественными» удовольствиями. По его мнению, наслаждение, получаемое от приема пищи, полезно для здоровья человека, а секс делает любовь более красивой и способствует продолжению рода.

19

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
маска защищает от коронавируса

У того, кто носит маску, больше шансов переболеть коронавирусом бессимптомно

Канал

"Река Днепр течет свободно": у Зеленского ответили оккупантам на заявления о перекрытии воды для Крыма

Где можно бесплатно проверить слух: оснащенный аппаратурой «Кабинет на колесах» побывает в 30 городах

Где можно бесплатно проверить слух: оснащенный аппаратурой «Кабинет на колесах» побывает в 30 городах

Юрий Ткач с женой Викторией

"Гладил спину и молился": Юрий Ткач рассказал о родах жены (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер