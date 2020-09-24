Ученые выяснили, как диабетики могут восстановить поджелудочную железу

В Великобритании, стране с населением чуть более 60 млн человек, примерно 4 млн жителей страдают от диабета второго типа, который тесно связан с ожирением и повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе коронарной болезни сердца и гипертонии.

Об этом пишет Daily Mail.

Болезнь возникает в тот момент, когда поджелудочная железа не производит достаточного количества гормона инсулина, регулирующего уровень сахара в крови, либо сам инсулин нормально в организме не работает.

Диабет второго типа приводит к изменению внешнего вида поджелудочной железы — она уменьшается на треть, по сравнению с органом здоровых людей.

До последнего времени было неясно, является ли уменьшение размера поджелудочной железы причиной развития диабета второго типа, или это происходит как раз вследствие возникновения болезни.

Но недавнее клиническое исследование британских ученых показало, что сократившаяся в размерах поджелудочная железа связана с избыточным количеством жира, отмечает издание.

Если же диабетики потеряют от 10 до 15 кг, то размер этого органа может вернуться к норме. Оптимальный вес, который нужно сбросить — 13 килограмм.

Сделать это нужно еще и по той причине, что помимо производства гормона инсулина для регулирования уровня сахара в крови, поджелудочная железа также обеспечивает организм ферментами для расщепления пищи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что надежда на излечение есть и у людей, страдающих диабетом первого типа, который особенно опасен для женщин и становится причиной смерти, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) около 150 тысяч человек каждый год.

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