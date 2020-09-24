"Слишком красивый, чтобы врать": парень сумел получить деньги от коммунальщиков после ролика из душевой

Красота, как известно, «страшная сила», и иногда препятствует людям найти «обычную» работу или вести неприметный образ жизни.

Но в случае с жителем китайского города Нинбо (провинция Чжэцзян) все произошло с точностью до наоборот: красота помогла ему стать знаменитостью и получить компенсацию за травму в душевой кабинке.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Дело в том, что 22-летний Чжан решил 8 сентября принять душ на съемной квартире, и когда он делал это, дверца в душевой неожиданно разбилась. В результате на руках парня остались серьезные порезы. Лечение обошлось юноше в 9,4 тысячи юаней (около 37 тысяч гривен по курсу НБУ).

Пострадавший дал интервью тележурналистам в региональной телепередаче в надежде получить компенсацию от жилищного управления. Однако зрители обратили внимание на внешность Чжана. Видео с места происшествия попало в популярную китайскую соцсеть Weibo и всего за 24 часа собрало более 50 миллионов просмотров.

«Я уверена, что виновато жилищное управление, и сомнений нет. Чжан слишком красивый. Не думаю, что он стал бы врать», — писали комментаторы, подавляющее большинство которых составляли девушки. Они также начали массово заходить на сайт коммунальной компании, где оставляли свои возмущенные отзывы.

Управляющая компания дома изначально отказалась брать на себя ответственность, ссылаясь на отсутствие доказательств их вины. Однако когда видео обрело популярность, а барышни начали угрожать заблокировать работу сайта, коммунальники согласились покрыть часть медицинских расходов Чжана.

Прославившийся китаец утверждает, что не ожидал такой реакции. «Я считаю, что это слишком. Я всего лишь хотел отстоять свои права. Я не думал, что такое может произойти», — подчеркивает он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что работа чиновников-коммунальщиков вызывает немало нареканий и в Украине.

292

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter