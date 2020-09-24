28.10 / 28.30 32.66 / 33.13
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Девушка-пастор бросила церковь и ушла в стриптиз

8:58 24 сентября 2020
Николь Митчелл

Пастор Николь Митчелл из США, посетив представление ЛГБТ-театра, решила стать стриптизершей. Ранее сообщалось о девушке, которая на карантине встречала курьеров топлес.

Как сообщает New York Post, Николь Митчелл — мать троих детей, выросшая в строгой баптисткой семье, отличалась бунтарским характером.

«Меня учили, что женщинам не разрешают вести и что женщинам место на кухне и с детьми», — говорит 36-летня Митчелл. При этом она всегда любила выступать перед публикой, из-за этого и стала пастором.

Но настоящая личность Митчелл раскрылась, когда она в конце 2016 года посетила представление театра, ориентированного на ЛГБТ, и поняла, что является бисексуалом. Митчелл оставила церковь и открыла аккаунт OnlyFans, где она публикует откровенные фото и видео в обмен на деньги.

Митчелл говорит, что ее новое занятие — это работа мечты.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в стриптизерши массово подались стюардессы.

129

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Погоня

Таксист помог протестующему сбежать от силовиков в Беларуси – это видео впечатлило всех

Николь Митчелл

Девушка-пастор бросила церковь и ушла в стриптиз

Эмма Стоун

Кинозвезда Эмма Стоун забеременела и вышла замуж — СМИ (фото)

Дональд Трамп

Трамп резко ответил принцу Гарри и Меган Маркл, «вмешавшимся» в американские выборы (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер