Девушка ужаснула сети не стиранными 10 лет подушками своего парня

Более 1,7 миллионов просмотров в сети набрал ролик девушки, показавшей, как она отстирывала грязнейшие подушки ее бойфренда, которые тот не стирал 10 лет. Ранее в России женщина постирала в машинке новорожденного младенца.

Как пишет «Daily Mail», для того, чтобы впервые за десятилетие отмыть подушки, которые отказывался стирать ее молодой человек, девушка действовала в несколько этапов: замочила их с таблетками для посудомоечной машины, залила порошком и отбеливателем в ванной, а потом уже бросила в стиральную машину. И — о чудо — они таки стали белыми.

Один из интернет-пользователей в комментарии под этим постом написал, что девушке следовало бы попробовать заменить парня…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Великобритании женщина затеяла стирку, не подозревая, что в стиральной машине спит ее кошка. Животное пережило цикл стирки при 40-ка градусах и, к счастью, выжило.

Изображение Rudy and Peter Skitterians с сайта Pixabay.

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