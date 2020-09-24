Беременная женщина героически отбила мужа у напавшей на него акулы (фото)

30-летний американец Эндрю Чарльз Эдди занимался подводным плаванием у коралловых рифов Флорида-Кис, когда на него неожиданно напала трехметровая тупорылая акула, которую также называют акула-бык. Это один из самых агрессивных видов акул. Хищница вцепилась мужчине в плечо. Эндрю уже мысленно попрощался с жизнью, когда ему на помощь внезапно пришла его 29-летняя жена Марго Дьюкс-Эдди.

Как пишет издание Miami Herald, остававшаяся в лодке беременная женщина увидела плавник акулы и расходящуюся по воде кровь. Не колеблясь, Марго бесстрашно прыгнула в воду и отбила своего супруга у хищницы, затащив его на борт. А затем вызвала спасателей. Они считают, что только решительность и оперативность жены спасла Эндрю от гибели.

Сообщается, что вместе с Эндрю и Марго на моторной лодке в море вышли также ее родители, сестра и бойфренд сестры. Все они, кроме самой Марго и ее матери, были в момент нападения в воде — вдалеке от Эдди.

Пострадавшего доставили в больницу по воздуху. Травма плеча была крайне серьезной, но врачи пообещали, что пациент полностью поправится.

Эндрю и Марго

Ранее «ФАКТЫ» писали, что акула внезапно убила человека на защищенном пляже в Австралии.



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