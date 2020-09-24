Школьный учитель по имени Сильвен из французского департамента Эсон прославился в соцсетях под ником Freaky Hoody, полностью покрыв свое тело и лицо (в том числе и глазные яблоки) татуировками. Однако татуировки принесли ему не только всемирную известность, но и проблемы.

Сильвен выступил на французском телеканале BFM TV, пожаловавшись, что его хотят лишить работы. Некоторые родители считают, что он якобы пугает детей и подает им плохой пример. Причем Сильвен утверждают, что дети этих родителей у него вообще не обучаются.

По словам учителя, начальство уже отстранило его от работы с учениками младших классов. Он также не имеет больше возможности работать в детских садах.

35-летний Сильвен считает это дискриминацией и призывает к толерантности.

«Моя внешность создает проблемы для некоторых людей, но очень немногих — это, примерно, один родитель на тысячу», — говорит педагог. Он настаивает на том, что татуировки не влияют на его учительские способности. И он всегда выполнял свою работу наилучшим образом. Но все равно находятся те, кто считают, что ему не место в системе образования.

Некоторые ученики Сильвена признались, что действительно поначалу его побаивались. «Меня сначала пугала глубина его татуированных глаз. Но мои родители, скорее, поощряли меня не бояться. И теперь я не боюсь. Он почти мой любимый учитель», — рассказала одна из девочек.

Ситуация, в которую попал Сильвен, вызвала горячки дискуссии в соцсетях. Часть французов считают, что внешность человека не имеет никакого отношения к его профессиональным качествам. А другие уверены, что человека, который так выглядит, непозволительно подпускать к маленьким детям.

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