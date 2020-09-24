Полицейская обрезала волосы, чтобы сделать парик для больного раком ребенка

Руководитель пресс-службы львовской патрульной полиции Екатерина Рыбий, всегда боявшаяся расстаться с длинными волосами, подстриглась, чтобы из ее волос сделали парик для онкобольного ребенка.

«Для меня всегда была страшным сном мысль о том, что я обрежу волосы. Несколько раз даже просыпалась ночью испуганной, думая, что действительно это сделала», — пишет полицейская на своей страничке в социальных сетях и добавляет, что долго не решалась на стрижку.

«Но чем дальше, тем больше я об этом думала. Я плачу, читая историю каждого онкобольного ребенка. Для нашей семьи онко — это личное. Если удастся, хоть на мгновение сделать больных детей счастливыми, то мои волосы обрезаны не зря», — пишет Екатерина Рыбий.

Дневники журналистки Натальи Орлянской, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото со странички Екатерины Рыбий в соцсетях.



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