28.14 / 28.32 32.66 / 33.08
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Полицейская обрезала волосы, чтобы сделать парик для больного раком ребенка

15:14 24 сентября 2020
Екатерина Рыбий

Руководитель пресс-службы львовской патрульной полиции Екатерина Рыбий, всегда боявшаяся расстаться с длинными волосами, подстриглась, чтобы из ее волос сделали парик для онкобольного ребенка.

«Для меня всегда была страшным сном мысль о том, что я обрежу волосы. Несколько раз даже просыпалась ночью испуганной, думая, что действительно это сделала», — пишет полицейская на своей страничке в социальных сетях и добавляет, что долго не решалась на стрижку.

«Но чем дальше, тем больше я об этом думала. Я плачу, читая историю каждого онкобольного ребенка. Для нашей семьи онко — это личное. Если удастся, хоть на мгновение сделать больных детей счастливыми, то мои волосы обрезаны не зря», — пишет Екатерина Рыбий.

Дневники журналистки Натальи Орлянской, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото со странички Екатерины Рыбий в соцсетях.

63

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Наталья Негода в фильме «Маленькая Вера»

«10 лет украли»: что стало со звездой скандального фильма «Маленькая Вера»

Верка Сердючка

Андрей Данилко раскрыл роль Джигарханяна в скандале с Россией после Евровидения

Клиника

Пасынок Кернеса показал выписку «Шарите» о состоянии мэра: «делает шаги»

Военные КНДР

В КНДР расстреляли южнокорейского чиновника и сожгли его тело

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер