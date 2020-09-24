Умер после пластики носа: в Харькове скандал из-за смерти 24-летнего парня

В Харьковской области разгорелся скандал из-за смерти 24-летнего парня, который умер после септоринопластики — операции по изменению формы носа и исправлению искривленной носовой перегородки. Такая операция на сегодняшний день считается несложной, но для Юрия Столяра она закончилась остановкой сердца, глубокой комой, а затем — смертью. По словам родных Юрия, врачи Центральной районной больницы Новой Водолаги, проводившие операцию, не могли ничего объяснить. А когда Юрия в бессознательном состоянии перевезли в Харьковскую областную больницу, там сказали, что во время хирургического вмешательства у парня произошел разрыв аневризмы сосуда головного мозга (аневризма — патологическое выпячивание стенки артерии), о которой сам Юрий даже не догадывался.

Сердце «запустили», но Юрий впал в кому

— Юру уверяли, что это несложная операция, которая у подавляющего большинства пациентов проходит без осложнений, — рассказал «ФАКТАМ» двоюродный брат Юрия Александр. — Юра пошел на эту операцию по показаниям — из-за искривленной носовой перегородки ему было тяжело дышать. Консервативные методы лечения оказались малоэффективными, и врач посоветовал операцию. Сам Юра, кроме проблем с носовой перегородкой, жаловался на головные боли. Говорил о них врачам, но так как ему было всего 24 года, этому никто не придал особого значения.

Юра не курил, не употреблял алкоголь, вел здоровый образ жизни. Красивый, полный сил молодой человек… Юра сам был медиком. Учился в Харьковском национальном медицинском университете. Уже проходил интернатуру и работал стоматологом в поликлинике… Когда он ложился на операцию, никто и подумать не мог, чем это закончится.

— Перед операцией он проходил обследование?

— Да, сделал все, что ему сказал врач. Сдавал различные анализы, тест на COVID-19. Ему сказали, что анализы в норме. Он лег на операцию 8 сентября. В Центральную районную больницу в Новой Водолаге с ним поехала его мама. Она хотела быть рядом с Юрой в тот момент, когда его привезут из операционной. О том, что во время операции что-то пошло не так, ей сообщили не сразу. Только минут через сорок после того, как у Юры произошла остановка сердца, врачи сказали, что возникли проблемы.

По словам Александра, в операционной Юрия смогли реанимировать. Сердце «запустили», но пациент впал в кому.

— В Новой Водолаге толком не смогли ничего объяснить, — говорит Александр. — Сказали, что, вероятнее всего, во время операции у Юры произошло кровоизлияние в мозг. Его подключили к аппарату ИВЛ. Так как врачи из Новой Водолаги не знали, что с ним дальше делать, мы добились, чтобы Юру перевезли в Харьковскую областную больницу. Там провели обследование и сообщили, что во время операции у Юры разорвалась аневризма головного мозга. Аневризма — это патология стенки артерии, и Юра о ее существовании даже не догадывался. Хотя у него, как я уже сказал, были головные боли. И он говорил о них врачам. Почему же на этот симптом никто не обратил внимания и не отправил Юру на дополнительные обследования? Я спрашивал об этом в Харьковской областной больнице. Но там никто не стал комментировать действия коллег из Новой Водолаги. Мне только сказали, что врачи «действовали по протоколу», а протокол подготовки к септоринопластике, дескать, не предусматривает обследований головного мозга. Хотя это не совсем так. Анализ крови аневризму точно не покажет. И, насколько мне известно от других специалистов, если человек жалуется на головные боли, хирург должен перед операционным вмешательством направить такого пациента на дополнительное обследование.

К сожалению, после перевода в Харьковскую областную больницу состояние Юры ничуть не улучшилось. Он так и не пришел в себя. В медицинском заключении написано, что у него была кома третьей степени. Врачи говорили, что оказывают помощь по протоколу, но сами признавали, что ему ничего не помогает…

Мы тем временем искали специалистов за границей. Юру даже согласились принять в клинике Гамбурга. Для этого нужны были большие деньги, и мы объявили сбор средств. Очень благодарны всем, кто отозвался. Особенно Юриным однокурсникам из медуниверситета, которые все время были рядом. Хотели помочь и Юрины пациенты, которые знали его как отличного стоматолога… Благодаря помощи людей нам удавалось оплачивать огромные счета за каждый день пребывания Юры в больнице. На одни только медикаменты, которые помогали поддерживать его состояние, уходило около четырех тысяч гривен в день. Увы, мы не успели отправить Юру в Гамбург. Два дня назад он умер, не приходя в сознание.

Его отец после этого попал в больницу с сердечным приступом. А мама… Я первый узнал о смерти Юры и не знал, как ей об этом сообщить. Позвонил, а она сама сказала мне: «Юра умер. Я чувствую». У Юры с мамой была очень крепкая связь.

«Человек может не придать значения головной боли и умереть на такой вот „элементарной“ операции»

— Мы, наверное, еще до конца не осознаем, что Юры — молодого, красивого, полного сил и планов — больше нет, — говорит Александр. — Врачи из Новой Водолаги уверяли, что он ложится на элементарную на сегодняшний день операцию. Ему она нужна была по показаниям. А сколько пациентов просто хотят изменить форму носа — и получается, что так рискуют. Человек может не придать значения головной боли, не знать, что у него проблемы с сосудами — и умереть на такой вот «элементарной» операции.

Какое обследование должен проходить пациент перед септоринопластикой? Существуют универсальные для всех рекомендации: это анализ крови (общий и биохимический, на RW, на ВИЧ, на гепатиты, на протромбин, определение группы крови и резус-фактора), рентген околоносовых пазух, ЭКГ. Эти рекомендации изложены на сайтах практически всех клиник (и частных, и государственных), где делают септоринопластику. Но везде сказано также о дополнительных обследованиях, которые назначают при определенных жалобах. Например, если у пациента есть нарушения работы эндокринной системы, ему перед такой операцией нужно сдать анализы на уровень гормонов. А вот если есть подозрение на проблемы с сосудами головного мозга (а частные головные боли, о которых говорил Юрий, как раз могут на них указывать), пациента отправляют на ЭЭГ (электроэнцефалографию). Электроэнцефалография позволяет выявить аневризмы, опухоли, эпилепсию и другие патологии головного мозга.

Почему же Юрия, который жаловался на головные боли, перед операцией не отправили на ЭЭГ? «ФАКТЫ» пытались задать этот вопрос врачам из Центральной районной больницы в Новой Водолаге. В учреждении нам сказали, что такой вопрос может прокомментировать только главврач, но за три дня нам так и не удалось к нему дозвониться — в приемной не отвечают на звонки.

Тем временем двоюродный брат Юрия Столяра Александр говорит, что намерен обращаться по поводу произошедшего в правоохранительные органы. И придает этот случай огласке, чтобы такой ситуации не произошло с другими пациентами.

О смерти пациента во время пластики носа «ФАКТЫ» уже писали. ЧП во время проведения ринопластики произошло в декабре 2015 года в частной косметологической клинике во Львове. Сама операция прошла нормально, но, когда пациентка выходила из наркоза, у нее остановилось сердце. Судмедэкспертиза показала: девушка умерла из-за того, что в ее легкие через дыхательные пути попала кровь. Позже врачу, который проводил операцию, предъявили подозрение в рамках уголовного производства.

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