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Общество и люди

Безопасного секса не будет: во Вьетнаме накрыли сеть по продаже использованных презервативов под видом новых

4:25 25 сентября 2020
Вьетнам

Во Вьетнаме произошло событие, которое практически поставило крест на рекомендации врачей о том, как обезопасить сексуальную активность во время пандемии COVID-19: полиция конфисковала 345 тысяч использованных презервативов, которые чистились местными умельцами и поступали обратно в продажу, в том числе и на экспорт в страны Запада.

Об этом передает Reuters.

По информации агентства, операция по конфискации состоялась в начале текущей неделе. Полицейским удалось обнаружить десятки огромных сумок, в которых содержались использованные презервативы.

По подсчетам полиции, вес конфискованного товара составил 360 кг. Владелец помещения, где происходила процедура чистки и обратной запаковки презервативов, заявил, что это месячный объем, который они получают от анонимных лиц.

Одна из сотрудниц, занимавшаяся чисткой презервативов, подробно описала этот процесс.

«Использованные противозачаточные средства сначала кипятили в воде, затем сушили и изменяли форму на деревянном фаллосе, а затем переупаковывали и перепродавали», — сказала она.

За каждый килограмм «готовых к употреблению изделий» она получила всего 17 центов.

Владелец склада рассказал, что они получали «ежемесячно использованные презервативы от неизвестного лица».

Полиция уже арестовала его и поставщика, мужчинам будут в ближайшее время выдвинуты подозрения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в скандальном центре в Одессе детей заставляли жевать использованные презервативы.

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