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Общество и люди

Хотел отомстить за измену: в Бразилии мужчина отравил ядом жену и грудного ребенка

6:15 25 сентября 2020
Бразильянка

В Бразилии произошел случай, ставший еще одним примером убийственного влияния ревности на чувства и рассудок человека: мужчина отравил ядом свою жену, а от нее отрава через молоко попала в организм грудного ребенка и убила его.

О жутком инциденте пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Mirror.

Сообщается, что бразилец узнал о планах супруги съехаться с любовником и решил, что не сможет этого пережить.

Он добавил яд в мясо, которое ела женщина и с удовлетворением наблюдал, как супруге становится плохо. Но он не учел, что убийственная смесь попадет через молоко их ребенку — позже бразилец признался, что смерть сына стала непредумышленной.

Когда женщина почувствовала себя плохо, муж-отравитель предложил отвезти ее и ребенка в больницу. Однако вместо этого отвез своих жертв в лес, где дождался кончины и закопал тела, убедившись, что оба мертвы.

После смерти женщины и ребенка мужчина отправил родственникам супруги загадочные сообщения от ее лица, где писал о скором переезде.

Но старший сын женщины забил тревогу и обратился в полицию. Правоохранители начали расследование, и уже на первом допросе негодяй сознался в совершении преступления. Также он сам показал полицейским, где закопал трупы своих жертв.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что под Житомиром мужчина облил свою сожительницу бензином и бросил спичку.

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Бразильянка

Хотел отомстить за измену: в Бразилии мужчина отравил ядом жену и грудного ребенка

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