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Общество и люди

Крыса-сапер награждена золотой медалью за героизм (фото, видео)

12:36 25 сентября 2020
Крыса Магава

Гигантская гамбийская сумчатая крыса по кличке Магава награждена золотой медалью PDSA, которая, как пишет издание Daily Mail, эквивалентна высшей награде Великобритании и стран Содружества — Георгиевскому кресту, только применительно к животным.

Специально натренированная крыса обнаружила десятки мин и неразорвавшихся снарядов. Тем самым она спасла сотни человеческих жизней и была отмечена ха храбрость и героизм.

Магава способен обыскать территорию размером с теннисный корт всего за полчаса — в то время, как человечку с металлодетектором понадобилось бы для этого до четырех дней. Вынюхивая мины, крыса реагирует на содержащиеся в них химические вещества, а не просто на куски металла — это позволяет ей экономить время.

В общей сложности за свою карьеру Магава очистил территорию площадью более 141 тысячи квадратных метров. Большая часть работы была им проделана в Камбожде.

Магава стал первой крысой в 77-летней истории вручения медалей благотворительной ветеринарной организации PDSA People's Dispensary for Sick Animals. Чаще всго этой чести удостаивались собаки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Херсоне питбуль в наморднике спас хозяйку от грабителя.

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