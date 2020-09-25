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Общество и люди

Украинским заключенным позволят "более либеральную длину волос"

12:39 25 сентября 2020
Тюрьма

Министр юстиции Денис Малюська, ранее популяризировавший в соцсетях новый сервис — «подарочный сертификат» в платные камеры следственных изоляторов, рассказал о некоторых новациях, которые ожидаются в учреждениях исполнения наказания и СИЗО.

На своей страничке в соцсетях он пояснил, что в усовершенствованных нормативных актах учтены, в том числе, решения Европейского суда по правам человека.

Одно из нововведений он назвал «любимым»: «Прическа (длина волос) у мужчин может превратиться из просто „короткой“ в либеральную с лимитом длины в 5 сантиметров».

Также министр анонсирует появление в камерах СИЗО холодильников (не за государственный счет), а также «дополнительные возможности для занятия спортом» в двориках для прогулок помимо стандартных перекладин и брусьев.

«Адвокаты получат возможность работы с лэптопами и портативными принтерами, женщины — иметь украшения из недрагоценных материалов. „Счастливчики“, которые попали в ДИЗО или карцер, смогут взять с собой книги. Ну и куча других мелочей, которые для осужденных и заключенных на самом деле — вовсе не мелочи», — пишет Денис Малюська и обещает, что официальный текст приказа обнародуют через несколько дней.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первые платные камеры появились в столичном СИЗО весной 2020 года, стоимость пребывания — от двух тысяч гривен в сутки до 12 тысяч гривен в месяц.

Изображение ErikaWittlieb с сайта Pixabay

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