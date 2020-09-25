Крестница принца Чарльза и подружка невесты на его свадьбе с Дианой призналась в краже пальто из магазина (фото)

53-летняя английская светская львица Индия Хикс, которая приходится родственницей королеве Елизавете II и занимает 678-е место в очереди на британский престол, созналась на суде в краже. Индия признала себя виновной в похищении пальто от Max Mara стоимостью 864 долларов из филиала универмага Harrods в лондонском аэропорту Хитроу. Инцидент произошел в январе этого года. Женщина утверждала, что по рассеянности просто забыла сразу заплатить за покупку. Пальто она вернула в магазин. И теперь раскаивается в совершенной ошибке.

Как сообщает издание Daily Mail, аристократка согласилась выплатить положенный штраф.

Бывшая модель Индия является крестницей принца Уэльского Чарльза. Она была одной из подружек невесты на его свадьбе с леди Дианой в 1981 году. По словам Индии, она впервые увидела Диану на примерке платья. По словам Хикс, принцесса, вопреки ее публичному скромному образу, не была особенно робкой при личном общении.

Индия — внучка графа Маунтбеттен, дяди супруга королевы принца Филиппа. Ее родители — леди Памела Маунтбеттен и дизайнер Дэвид Найтингейл Хикс.

Ныне мать пятерых детей постоянно проживает на Багамах.

Хикс — наследница внушительного состояния. Однако, она еще и самостоятельно зарабатывала на жизнь. И не только в качестве модели, сотрудничавшей с Ralph Lauren и J Crew. В 2015 году Хикс наладила электронную торговлю бижутерией, аксессуарами, косметикой.

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