Умер художник Юрий Боднар – в одном из постов он смеялся над коронавирусом

На Закарпатье умер известный художник Юрий Боднар. Талантливый мастер, работавший в жанре портретной живописи, автор пейзажей и натюрмортов ушел из жизни в возрасте 65 лет. Причиной смерти живописца стала коронавирусная инфекция.

О смерти Бондара сообщила его дочь Леся, а также коллеги-художники.

Друг семьи, художник Николай Яцурак рассказал в Facebook, что Юрия Бондара вместе с его супругой госпитализировали и поставили диагноз COVID-19. Жене после лечения стало легче, а Юрия пришлось переводить на искусственное дыхание и подключать к аппарату ИВЛ.

Примечательно, что еще нынешним летом, отмечая свой 65-летний юбилей, Юрий Боднар скептически воспринимал опасность коронавируса. «При „короне“ остаюсь, а „вирусу“ зась», — шутил художник в ответ на поздравления.

Напомним, в Закарпатской области с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставлен более чем девяти тысячам человек, 298 заболевших скончались.

Фото Леся Боднар/Facebook

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