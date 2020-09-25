Йом Кипур у иудеев: что строго запрещено в День великого прощения

Вечером 27 сентября (сутки лунного еврейского календаря начинаются не в полночь, как в солнечном календаре, а с заходом солнца) наступает 10-й день месяца тишрей (в нынешнем году он приходится на 28 сентября) и начинается Йом Кипур. Этот праздник завершает сорокадневный период духовного очищения исповедующих иудаизм. 30 дней из 40 приходятся на последний месяц еврейского календаря элул, когда подводятся итоги года уходящего, а 10 — это «дни трепета и покаяния», наступающие после Рош ха-Шана (еврейского Нового года).

Йом Кипур — это День искупления, День великого прощения, когда Всевышний, окончательно утверждая предопределенную в Рош ха-Шана судьбу каждого человека в наступившем году, дает возможность искренне раскаявшимся изменить жизнь к лучшему, начать все с чистого листа. Это один из самых торжественных и светлых праздников в иудаизме.

Даже дата праздника — 10 тишрея — символична, ведь это также день, когда Всевышний простил еврейскому народу грех золотого тельца и повторно вместо разбившихся дал ему скрижали с Десятью заповедями. А во времена Храма это был единственный день в году, когда первосвященник заходил в Святая Святых и произносил четырехбуквенное имя Бога (тогда еще знали, как оно точно произносится).

Традиции праздника

К Йом Кипуру стараются расплатиться со всеми долгами и выполнить взятые на себя обещания. И дать больше обычного обязательный в иудаизме благотворительный взнос в пользу бедных и нуждающихся — цдаку. Платят цдаку и в память об умерших родственниках, имена которых будут поминаться в этот праздник в специальной молитве «Изкор».

Существует несколько древних традиций подготовки к этому празднику. Одна из них гласит: «Перед Всевышним очиститесь». Для этого накануне Йом Кипура окунаются в воду миквы (водного резервуара, предназначенного специально для очищения от ритуальной нечистоты).

Еще один древний обычай символизирует искупление грехов. Об этом говорит даже его название — капарот, происходящее от слова «капара», что переводится как очищение, искупление, выкуп. Как правило, исполняется он перед рассветом накануне Йом Кипура, так как считается, что именно в это время милосердие Всевышнего превышает его строгость.

В самых общих чертах обряд выглядит так. Для каждого члена еврейской семьи выбирают живого петуха (для мужчины) или курицу (для женщины). Если женщина беременна и не знает пола своего будущего ребенка, она берет для исполнения капарота петуха и двух куриц. Держа птицу в правой руке, читают специальную молитву, а затем птицу поднимают над головой и трижды совершают круговые движения, произнося при этом слова: «Это — замена мне; это — вместо меня; это — выкуп мой. Пусть уделом этого петуха (курицы) станет смерть, а моим уделом — благополучная долгая жизнь и мир!». В некоторых общинах разрешено заменять кур на других птиц (кроме голубей) или даже на рыбу. Затем птицу несут к специальному резнику (шойхету), после чего ее или вырученные от ее продажи деньги жертвуют нуждающимся людям. Разрешено также вместо птицы или рыбы крутить над головой конверт с деньгами. Конец повторяемой фразы в этом случае будет звучать чуть-чуть иначе: «Пусть эти деньги пойдут на цдаку, а я — на благополучную долгую жизнь и мир!».

Обряд этот совершается, чтобы заставить людей раскаяться и понять, что нет греха без наказания и нас за наши грехи, не дай Бог, конечно, но вполне могла бы постичь судьба погибшей птицы, если бы не милосердие Всевышнего, дающего возможность добрыми делами и исправлением последствий от совершенных ошибок искупить грехи и изменить в Йом Кипур свою судьбу к лучшему.

Но если речь идет о грехе, совершенном одним человеком против другого (пусть даже это будут не действия, а оскорбительные слова), то Всевышний прощает провинившегося только после того, как он получит искреннее прощение от пострадавшей стороны. И чтобы получить такое прощение, надо самому извиниться перед обиженным человеком (в крайнем случае, если самому это по какой-то причине сделать невозможно, разрешается воспользоваться помощью посредника).

Отмечается Йом Кипур очень строгим 25-часовым постом (причем это единственный пост, — а в течение года их всего семь, — заповеданный непосредственно Торой). Он начинается за полчаса до захода солнца 27 сентября и продолжается до появления на небе третьей звезды вечером 28 сентября. В это время полностью запрещены еда и питье. Исключение делается для девочек до 12 лет, но с девятилетнего возраста детей начинают постепенно приучать к посту (например, увеличивая перерыв между приемом пищи). Разрешено не поститься также роженицам и серьезно больным по указанию врача.

Чтобы выдержать такое строгое воздержание, в день перед Йом Кипуром поститься запрещено. Считается, что тот, кто ест накануне и соблюдает пост в день праздника, заслуживает награду, как если бы он постился два дня. И это еще не все, в Торе сказано, что за трапезой накануне Йом Кипура надо есть больше обычного, чтобы во время праздника были силы думать о раскаянии и молиться с большей самоотдачей.

Чего нельзя делать

На время поста действует и множество других, в том числе и субботних, запретов: нельзя мыться (исключение делается для больных людей, рожениц или беременных на последних месяцах, которым мыться необходимо, а также для тех, кому надо смыть грязь с рук или тела), умываться (в гигиенических целях омывают только кончики пальцев, но ради удовольствия запрещено даже окунать их в воду), чистить зубы и полоскать рот. В Йом Кипур нельзя пользоваться парфюмерией, маслами и мазями, носить кожаную обувь или обувь из кожзаменителя (но если женщине трудно пользоваться обувью без ортопедической стельки, использовать супинатор разрешается, даже если он сделан из кожи). Под запретом и интимные отношения. Но введение дополнительных ограничений не разрешается, так как речь идет о праздничном дне.

В Йом Кипур приостанавливается вся деловая жизнь. В Израиле в этот день не работают теле- и радиостанции, общественный транспорт, закрыт аэропорт. Люди даже стараются не пользоваться мобильными телефонами. На дорогах нет транспорта, за исключением спецтехники — машин скорой помощи, пожарных и т. п. , ведь работа в этот день разрешается только в одном случае, — если она направлена на спасение человеческой жизни. Больше всего этому обстоятельству радуются дети, получающие возможность без ограничений ездить на велосипедах по проезжей части. Поэтому Йом Кипур получил еще и шуточное название «праздник велосипедов».

Посещение синагоги в Йом Кипур обязательно. По традиции, отец благословляет своих детей перед тем, как идти в синагогу (сделать это можно даже по телефону). Одетые в белые одежды, символизирующие чистоту помыслов, верующие собираются, чтобы молиться всем вместе, а не в одиночку дома.

Служба этого праздника самая сложная и торжественная из всех. С небольшими перерывами она длится практически весь день. Люди исповедуются в совершенных грехах и просят Всевышнего о прощении. Звучит большее, чем обычно, количество молитв, а также специальная поминальная молитва «Изкор».

Завершается праздник читаемой только в Йом Кипур молитвой «Неила» — небесные врата закрываются до следующего года. Звучит одна длинная нота, исполненная на шофаре (музыкальный инструмент из бараньего рога). Пост заканчивается, и все угощаются сладостями — символом сладкой жизни в наступившем году.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о трехнедельном летнем трауре у иудеев, о том, чего нельзя делать в этот период.



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