«Я готова к любому развитию событий. Но вдруг будет еще подарок? Полгода уже бы очень неплохо. Но я не загадываю, просто живу и благодарю за каждый день…» — пишет журналистка Наталья Орлянская в «Хрониках cancer girl» в Facebook, где рассказывает о своей борьбе с неоперабельной онкологией. «ФАКТЫ» с разрешения Орлянской продолжают публикацию ее дневника, а для тех, кто может помочь нашей коллеге, сообщаем номер ее гривневой карты «Приватбанка»: 5168 7450 1712 4394.

23.09.2020. Хроники #cancer_girl. Химия.

Неделю назад в #cancer_girl влили 2-ю порцию иммуно- и химиотерапии. В клинику, как сложилось в последнее время, продиралась с нэрвами и приключениями. Они, видите ли, принимают только со свежим ПЦР.

Памятуя про очередь в 300 человек под дождем, Наташа вызвала медсестру на дом на утро вторника. И вот наступают прошлые выходные — и мама внезапно начинает подавать противоречивые сигналы: температура скачет до 38,5 и сбивается плохо, в целом накрывает слабость… Короче, стремно — и это все продолжается все выходные. И мы как бы уже практически смирились с наступившим ковидом, добавили маму в список на ПЦР. Интрига тянулась аж до позднего вечера вторника, наконец пришли результаты. Ну, мы выдохнули, хотя шо это было с мамой, так и не поняли.

Госпитализировали снова только меня (в смысле без сопровождающего). Долго ждала начала процедуры, успела оценить в местном кафе отличный кофе, поболтаться между еще цветущих роз и оптичить мероприятие «попробовать арбуз».

Побочка наразі от этого протокола мне нравится больше — тошноты нет, зато несколько дней слабость и сонливость.

До контрольного КТ еще 2 курса, 3-й — через 2 недели. Поэтому деньги собираю непрерывно, не подумайте, что на косметику.

Плюс у меня появилась новая статья расходов — обезболивающий пластырь, на который меня пересадили с опиата, нужно менять каждые трое суток, но он, видите ли, такой серьезный, что выдают его в клинике только по 3 штуки. И за каждой порцией нужно приезжать лично или уполномоченному — нет, почтой низзя. Так что каждые 9 дней мама мотается кабанчиком за город. 3 тыс. грн пластыри + 1 тысяча такси. Такая, знаете ли, маленькая добавка к общей гигантской сумме в 73 с хвостом тысячи.

А самокат мой, бедняга, большую часть лета скучал — сначала сменяла его на море, а потом были такие боли, что еле ползала (Вот вчера трошки катнулась, по-моему, второй раз с момента, когда полегчало.

Пост получился скучный, зато информативный. Типа «Дайте денег! Я все объясню». Но это надо, вы ж должны понимать, на что идут ваши кровные.

25.09.2020. #cancer_girl все продолжает гоняться за летом. Сегодня как-то даже вырядилась с самокатом в тон. Прискакала домой вся такая летящая, ветром обвеянная, запахами наеденная.



А дома — он, Царь горы, собственно, Хозяин. Ну, вся в порыве чувств цап его. И тут же ж понимаю, у нас же ни одного общего фото, непорядок. А мы ж с ним тоже сегодня сильно в тон.

Короче, смогла удержать кота на время, пока лезла в сумку, доставала телефон, снимала блокировку, маме включала камеру — то исть рекордные секунд 5. На первом фото — охреневший Баста, и дальше успетая фотка, до начала активного выцарапывания.

Баста: «Слухай сюда, Рыжая-Бесстыжая. Только потому, что ты рыжая в масть моему чудесному пузику, я позволяю тебе ИНОГДА цёмать меня в носик. Но ты ж не борзей. Бо будет кусь».

Наташа: «Ах, мой самый прекрасный в мире кот. Люблю твои цемы и даже куси.»

«Дурочка, блин. Ну, шо поделаешь, зато моя», — Баста в поблажливом настроении.

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