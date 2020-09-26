28.17 / 28.36 32.65 / 33.07
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Британии заявили о создании "самого быстрого и точного" теста на коронавирус

2:14 26 сентября 2020
Тестирование на коронавирус

Несмотря на обилие средств для лечения коронавируса, тест-систем для определения заболевания не так уж и много. Приэ том большинство из них сталкиваются с двумя важными проблемами — длительность и точность анализа.

Как правило, самые точные анализы проверяют взятый образец несколько часов, а быстрые минутные тесты очень часто выдают ложноположительные или ложноотрицательные результаты.

Решить указанные проблемы сможет «самый быстрый и точный» тест на коронавирус, который разработал профессор Стивен Бастин из Университета Раскина в Англии — он выдает результат через 20 минут после начала тестирования, пишет MedicalXpress.

Тест получил название Cov2-ID, и он за короткий промежуток времени умеет определять три вирусные мишени, по которым анализирует состояние организма. Первые эксперименты показали, что он обладает стопроцентной точностью.

«Тесты должны не только четко определять инфицированных, но и делать это достаточно быстро, чтобы зараженный человек не успел передать вирус другим. Наша система предполагает, что человек ждет всего 20 минут и сразу узнает результат тестирования. Если результат положительный, больной сразу же отправляется домой на самоизоляцию», — считает разработчик.

Тест обнаруживает коронавирус по трем показателям, что делает его более надежным, чем другие тесты, которые рассматривают только один — испытания показали, что новый тест был на 100% точен при обработке анализов пациентов. Этот тест также может определить вирусную нагрузку, то есть количество вируса, присутствующего у каждого пациента.

По его мнению, такую систему тестирования можно будет поставить не только в стационарных лабораториях, но и в общественных местах. Например, вокзалах, аэропортах, школах и офисах.

В статье утверждается, что на сегодняшний день Cov2-ID является самым быстрым и точным тестом в мире.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главный санврач Украины Виктор Ляшко анонсировал важную украинскую разработку: в стране готовится к выпуску тест-система, позволяющая выявить у человека заболевание не только COVID-19, но и гриппом.

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геращенко, Магучих и Левченко

Три красавицы-украинки заняли весь пьедестал на престижном турнире (фото)

В авиакатастрофе в Чугуеве погибли 20 человек

В авиакатастрофе в Чугуеве погибли 22 человека (видео)

зеленский

Зеленского проверили на храбрость во время посещения Хортицы: фото и видео трюка

«Народная инаугурация»: Тихановская записала новое видеообращение к белорусам

"Народная инаугурация": Тихановская записала новое видеообращение к белорусам

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер