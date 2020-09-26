В Британии заявили о создании "самого быстрого и точного" теста на коронавирус

Несмотря на обилие средств для лечения коронавируса, тест-систем для определения заболевания не так уж и много. Приэ том большинство из них сталкиваются с двумя важными проблемами — длительность и точность анализа.

Как правило, самые точные анализы проверяют взятый образец несколько часов, а быстрые минутные тесты очень часто выдают ложноположительные или ложноотрицательные результаты.

Решить указанные проблемы сможет «самый быстрый и точный» тест на коронавирус, который разработал профессор Стивен Бастин из Университета Раскина в Англии — он выдает результат через 20 минут после начала тестирования, пишет MedicalXpress.

Тест получил название Cov2-ID, и он за короткий промежуток времени умеет определять три вирусные мишени, по которым анализирует состояние организма. Первые эксперименты показали, что он обладает стопроцентной точностью.

«Тесты должны не только четко определять инфицированных, но и делать это достаточно быстро, чтобы зараженный человек не успел передать вирус другим. Наша система предполагает, что человек ждет всего 20 минут и сразу узнает результат тестирования. Если результат положительный, больной сразу же отправляется домой на самоизоляцию», — считает разработчик.

Тест обнаруживает коронавирус по трем показателям, что делает его более надежным, чем другие тесты, которые рассматривают только один — испытания показали, что новый тест был на 100% точен при обработке анализов пациентов. Этот тест также может определить вирусную нагрузку, то есть количество вируса, присутствующего у каждого пациента.

По его мнению, такую систему тестирования можно будет поставить не только в стационарных лабораториях, но и в общественных местах. Например, вокзалах, аэропортах, школах и офисах.

В статье утверждается, что на сегодняшний день Cov2-ID является самым быстрым и точным тестом в мире.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главный санврач Украины Виктор Ляшко анонсировал важную украинскую разработку: в стране готовится к выпуску тест-система, позволяющая выявить у человека заболевание не только COVID-19, но и гриппом.

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter