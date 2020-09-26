Житель Алматы получил три года за участие в боевых действиях на стороне террористов на Донбассе

Все больше стран в мире применяют справедливую меру наказания для своих граждан, которые воевали против украинских бойцов на стороне боевиков.

Недавно к числу таких стран присоединился Казахстан: 25 сентября в городе Алматы Алмалинский районный суд приговорил к трем годам тюрьмы местного жителя, обвиненного в участии в боях на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов, пишет Радио.Свобода.

Судом установлено, что гражданин Казахстана О. (имя не указано) в период с сентября 2014 года по 2016 год, «находясь на территории Украины, принимал участие в боевых действиях на стороне военизированного формирования сил самопровозглашенных „ДНР“ и „ЛНР“» против правительственных сил, говорится в распространенном сообщении пресс-службы суда.

Суд признал его виновным в «умышленном неправомерном участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества» и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима (учреждение средней безопасности).

Сообщается, что в суде подсудимый полностью признал вину. В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, суд также признал отсутствие судимости, сообщила пресс-служба. Приговор пока не вступил в законную силу.

Издание отмечает, что с 2014 года в Казахстане по обвинению в участии в конфликте на востоке Украины были осуждены несколько человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам заместителя генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова, зарегистрированы уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе незаконных вооруженный формирований РФ, ведущих на Донбассе боевые действия против Украины. География стран происхождения наемников очень разнообразна и составляет более 30, среди которых Франция, Чехия и даже Чили. Наибольшее их количество пока из Испании и Сербии — по 27 человек, Молдовы — 26, Франции — 20.

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